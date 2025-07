Při veřejných jízdách na Nürburgringu se Porsche 911 při stíhání ve vysoké rychlosti srazilo s BMW M2, brutální nehoda změnila obě auta v ohnivou kouli před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Na podobné nehody nejsme z veřejných jízd amatérů zvyklí, tam obvykle dochází na drobnější karamboly. Tentokrát se ale „zadařilo”. Opravdu krutě vyhlížející nehodu můžete nicméně sledovat s klidem na srdci, posádky obou aut ji zázrakem přežily bez větší úhony.

Motorsport byl, je a bude nebezpečnou kratochvílí, obvykle se ale bavíme o tom profesionálním, kdy nejlepší jezdci v nejlepších autech svádějí bitvy na ostří nože. A občas to přeženou. Nakonec vzpomeňme letošní nehodu Landa Norrise s Oscarem Piastrim při velké ceně Kanady. Jsou to nepochybně oba jezdci par exellence, navíc týmoví kolegové, přesto chybělo málo k tomu, aby se navzájem vyřadili z boje o jakékoli body a ublížili i víc než jen svým šancím na zisk titulu mistra světa Formule 1.

Při víkendových jízdách amatérů obvykle o tolik nejde. A byť se i tam někdy najde pár přemotivovaných jedinců, zřídka se sejdou dva, aby se dokázali navzájem dramaticky srazit a způsobit těžkou nehodu. Typicky tedy během veřejných jízd vidíme spíš karamboly jednotlivých aut po nezvládnutí řízení jejich pilotem, které obvykle nevypadají až tak hrozivě. Výjimky potvrzující toto pravidlo ale pořád existují. A jedna taková se odehrála o uplynulém víkendu na Severní smyčce Nürburgringu při tzv. Turistických jízdách.

Přiložené video dokladuje vše podstatné z řady úhlů pohledu. Vidíme na něm, jak se Porsche 911 GT3 992 připravuje na předjetí BMW M2 předchozí generace kousek za místem zvaným Flugplatz. Je to jedno z nejrychlejších míst na trati, oba vozy tam budou schopny rychle překonat rychlost 200 km/h a dál pokračovat klidně až skoro ke třístovce u tzv. Schwedenkreuzu. K tomu ale ani jedno nedojede.

Řidič GT3 nejprve nasadí na předjetí, pak chvíli zaváhá a pak se do toho stejně pustí. Zřejmě to zmátlo šoféra BMW, který už 911 přestal vnímat jako „hrozbu”, nedal jí prostor v následující lehké levotočivé zatáčce a s Porsche lehce kolidoval. Samotný první náraz nebyl tvrdý, obě auta ale rozhodil tak, že se neovladatelná začala po tečně jedno sunout přes druhé. Porsche nakonec vyjelo nad BMW a vyletělo do vzduchu přes svodidla. Při následném nárazu se z obou vozů stala jedna velká ohnivá koule, víc v první chvíli na vnějších záběrech chvíli nevidíme.

Vypadá to až brutálně, zřejmě ale šlo jen o rychlé prohoření části paliva, které se dostalo ven z nádrže či jiné části palivového systému. Strážní andělé byli na místé, takže ani tvrdé nárazy, které kusy vozů rozházely po okolí, ani onen rychlý požár nikomu z posádek obou aut výrazněji neublížil. Skoro zázrak. Podívejte se na to sami a buďte i toto léto při návštěvách závodních okruhů opatrní, i strážní andělé si občas berou dovolenou...

BMW M2 F87... Ilustrační foto: BMW



...i Porsche 911 992 GT3 jsou krásné okruhové střely. Ale když se potkají, může to být nehezké, jak uvidíte za chvíli. Ilustrační foto: Porsche

Zdroj: TrackFlasher@Youtube

Petr Miler

