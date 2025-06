Přímé klání dvou dvanáctiválcových italských klenotů je jako z jiné doby, majitele vyšly na 240 milionů korun před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Pagani Automobili

Je to na jednu stranu poněkud smutné připomenutí toho, že „když na to máte”, můžete si pořád dopřát skoro cokoli z toho, co je naprosté většině lidí upíráno. Rozpaky vás ale přejdou, až smetánku sporťáků Ferrari a Pagani uvidíte v přímém souboji.

Soustavně uvádíme, že sportovní auto nedělá pouze zrychlení v přímém směru. Zaznělo to naposledy včera v souvislosti s Dodgem Charger, poukázat na to musíme i při srovnání dvou dvanáctiválcových italských extrémů, jakými jsou Ferrari Daytona SP3 a Pagani Huyara BC Roadster. Každý z těchto vozů stojí přes 100 milionů korun, oba vyšly majitele skoro na čtvrt miliardy. A přesto žádný z nich neohromuje až tak ohromujícím zrychlením v přímém směru.

Pokud právě o tom toužíte takové, můžete si koupit Teslu Model S Plaid za asi třicetinovou cenu. Do takového auta bez problémů naskládáte rodinu i s jejími zavazadly, přesto se na stovku umí rozjet za 2,1 sekundy a čtvrtmíli dá za přibližně 9 sekund. Ve srovnání s tím jsou oba Italové pomalu „plečkami“, neboť ten rychlejší zvládnul urazit 400 metrů až za 10,6 sekundy. Druhý pak dokonce potřeboval ještě o šest desetin navíc. Hlavně proto, že jeho řidič měl velké problémy přenést 802 koní na poměrně jemný asfaltový povrch.

Protože má Daytona SP3 na kontě výkon 840 k, je evidentní, že v tomto srovnání mělo Ferrari navrch. To je poměrně překvapivé, neboť výkon Pagani není zase tolik nižší. A jakkoli je Huayra otevřeným vozem, na kontě má hmotnost jen 1 360 kg vedle 1,6 tuny u Ferrari. Přesto je to ve finále zase vzpínající se koník, kdo vítězí i v rámci brzdění. Na druhou stranu, pokud jeho řidič startuje soutěž v deceleraci, má ten druhý logicky horší reakce.

Ať tak či onak, v rámci akcelerace by i horší reakce majitele Tesly nakonec vedla k tomu, že by Model S Plaid konkurenci rozcupoval. Přesto je to ve finále hlavně Ferrari, po kterém by sáhla většina lidí, pokud by mohla volit bez ohledu na finance. Jakkoli nadmíru početný tábor by zvedl ruku i pro Pagani. Oba totiž vzbuzují žádostivost svým vzhledem, zvukem či zkrátka exkluzivitou. Na druhé straně je pouze ono zrychlení.

Na něco takového poukazujeme již delší dobu, hlavně pak na rizika z toho plynoucí. Pokud se totiž z excelování v jedné disciplíně stane pomalu standard, lidé na ni přestanou brát ohled. Právě v ten moment ovšem začnou v daleko větší míře vnímat zbytek. A tady jim poníci zvládající jen jeden trik nemají co nabídnout. Právě proto se bohatí upínají na auta, jako jsou tato dvě. A nemají problém za ně platit stamiliony.

Ferrari Daytona SP3 je sice těžší než soupeř od Pagani, přesto však vítězí při akceleraci i deceleraci. Foto: Ferrari



Huayra BC Roadster má zjevně velké problémy s přenosem výkonu na silnici, i tak je radost na ni pohledět v akci. Foto: Pagani Automobili

Zdroj: Carwow@Youtube

Petr Prokopec

