Přímé srovnání jasně prokázalo, že Musk lhal o tom, co Tesla Cybertruck dokáže ve srovnání s Porsche 911 | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Od začátku to smrdělo, teď už je ale jasné, že prohlášení šéfa Tesly o tom, že Cybertruck je na čtvrtmíli rychlejší než sportovní kupé Porsche, i když jedno takové táhne na přívěsu, nemělo oporu v realitě.

Když byl v závěru loňského listopadu představen sériový Cybertruck, Elon Musk znovu předvedl svůj marketingový talent. Publiku totiž pustil video, na kterém elektrický pick-up udělá krátký proces s Porsche 911, a to přesto, že za sebou táhne přívěs s dalším německým sporťákem. Jenže tento počin se mu opakovaně vrací jako bumerang, který jej navíc zasahuje do hlavy se stále větší razancí. Přičemž aktuálně asi už nikdo soudný nevěří, že by nejnovější Tesla něčeho takového byla v reálu schopna.

Finální tečku za vysloveně lživým Muskovým tvrzením udělal magazín MotorTrend ve spolupráci s Jasonem Fenskem. Tento expert totiž již před časem předestřel na své pověstné tabuli data, ze kterých jednoznačně vyplývalo, že Tesla by musela překonat fyzikální zákony, aby naplnila slova svého šéfa. Šlo ale o čistou teorii. Nyní nicméně došlo na praxi, a to do posledního puntíku. Magazín si totiž zapůjčil jak Cybertruck, tak i dva exempláře Porsche 911 Carrera. A také stejný přívěs, jaký použila i Tesla.

Na straně elektromobilu přesto bylo jisté zvýhodnění, neboť novinářům se nepovedlo sehnat dvě manuální Porsche. Proto verzi s automatem odlehčili natolik, že ve finále byla lehčí než vůz se třemi pedály a ručním řazením. Za jeho volant se pak navíc posadil Eric Tingwall, šéf veškerých testů MotorTrendu, který je o několik kilogramů těžší než Fenske, který řídil Cybertruck. Pokud by tedy ten byl skutečně rychlejší než 911, nechal by za sebou zuffenhausenské kupé ještě jasněji

Přestože ale došlo hned na tři souboje ve sprintu, Tesla nedosáhla na celkové vítězství ani v jednom z nich. Je sice pravdou, že v tom prvním byla rychlejší než Porsche na jedné osmině míle, jenže souboj čtvrtmíli už projela. Ve druhých dvou kláních se nicméně již projevil drobný úbytek kapacity baterií, načež Cybertruck nebyl rychlejší ani na oněch 200 metrech. Porsche se naopak s každou další rozjížďkou zrychlilo, pročež bralo zlaté vavříny na kratší i delší vzdálenost.

Lze pochopitelně dodat, že dynamika Cybertrucku je i tak hodná respektu a nebýt naloženého přívěsu, mnohatunový pick-up by s výrazně lehčím kupé zametl. Jenže o tom srovnání nebylo. Musk by si tak opravdu již měl začít dávat pozor na ústa, neboť z ruky mu zobe stále méně lidí. Jakákoli zavádějící či lživá prohlášení jen snižují kredibilitu všeho ostatního, co říká.

Muskovu lež doprovodil i videozáznam. Ovšem již z něj bylo patrné, že Tesla závod zorganizovala jen na osminu míle, nikoli na ohlášenou čtvrtmíli. Vedoucí technik značky Wes Morrill pak následně uvedl, že sprint na 400 metrů se skutečně nikdy neodehrál, automobilka však měla využít počítačových simulací na základě zkráceného klání, a to s pro ni pozitivním výsledkem. Jenže nic takového se nyní v praxi nepotvrdilo. Foto: Tesla

Zdroj: MotorTrend@YouTube

Petr Prokopec

