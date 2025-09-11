Příplatkové karbonové stěrače na Porsche 911 jsou výsměch v době, kdy auto s faceliftem nabralo 82 kilo jako nic
Petr ProkopecŽe stojí „raketu”, u Porsche nepřekvapí. A za jiných okolností bychom snad jejich nabídku i kvitovali, neboť nejde jen o karbonová stírátka či ramena, ale celý mechanismus, který šetří poměrně solidní kus hmotnosti. Ale když to asi 50násobně neguje nesmyslná hybridizace, je to k smíchu.
před 6 hodinami | Petr Prokopec
Že stojí „raketu”, u Porsche nepřekvapí. A za jiných okolností bychom snad jejich nabídku i kvitovali, neboť nejde jen o karbonová stírátka či ramena, ale celý mechanismus, který šetří poměrně solidní kus hmotnosti. Ale když to asi 50násobně neguje nesmyslná hybridizace, je to k smíchu.
Tento týden se koná mnichovský autosalon, který si nenechalo ujít ani Porsche. Automobilka z Zuffenhausenu na svém stánku představuje faceliftovanou 911 Turbo S, která se dočkala 711 koní. Je tak nejvýkonnější „turbínou“ v historii tohoto modelu, jehož první generace s dnes již ikonickým označením 930 byla odhalena v roce 1975. Třílitrový šestiválec tehdy poprvé dopovalo turbodmychadlo, což zvedlo výkon na 260 koní. Její přenos na zadní kola měl přitom na povel manuál, na vahách pak nejlehčí verze vykázala 1 210 koní.
Novinka rovněž setrvává u plochého šestiválce, to je však to jediné, co jí s minulostí pojí. Porsche totiž u Turba v mezičase přesedlalo na pohon všech kol a automat. Nově navíc jeho pohonné ústrojí počítá se dvěma elektrickými turbodmychadly a baterií o kapacitě 1,9 kWh. Do převodovky PDK byl navíc zakomponován elektromotor, načež novinka zvládá sprint z klidu na stovku za 2,5 sekundy a na dvoustovku za 8,4 sekundy. Ve srovnání s předchozí verzí tak došlo na zlepšení o dvě a pět desetin, maximálka ale klesla o 8 km/h, což naznačuje, že spalovací motor sám o sobě bude slabší než dosud. A horší tedy bude i trvale udržitelná dynamika.
S alespoň krátkodobě lepší akcelerací ale počítat lze, a to navzdory tomu, že hmotnost vozu vzrostla o 85 kg na již poměrně hrozivých 1 736 kg. K této cifře se přitom Porsche navíc dostalo jen díky tomu, že standardně nedodává zadní sedadla a pro novinku navrhlo speciální titanový výfuk, který je o 6,8 kilogramu lehčí než někdejší provedení. S tím pochopitelně můžete počítat za všech okolností, ovšem při obsazení obou řad sedadel celou rodinou může Turbo S snadno vážit i 2 tuny. Tedy vážně ranec.
V kontextu s tím je vlastně poměrně směšný prvek, který u novinky debutuje a který bychom jindy vítali s otevřenou náručí. Porsche totiž začalo nabízet odlehčený mechanismus stěračů z karbonu. Dle značky redukují hmotnost o 50 procent, konkrétní údaj však automobilka nezmínila. Když ovšem s tímtéž v roce 2018 přišlo Bugatti, byly jeho karbonové stěrače vůči konvenčním lehčí o 77 procent neboli o 1,4 kila. To vážně není nic, i kdyby ale totéž shodilo nové Turbo S, hybridní obezitu tím nevykompenzuje.
Navíc je třeba dodat, že jde o pořádně drahou srandu, což ostatně platí jak o stěračích, tak o samotném voze. Nové 911 Turbo S totiž u nás koupíte od 6 966 494 Kč, za karbonová ramena je pak třeba připlácet dalších 31 976 Kč. To je vskutku šílená suma, přičemž Porsche ji může naúčtovat i lidem, kteří se rozhodnou pro základní 911 Carreru a chtějí ji o zhruba kilo a půl odlehčit. Za čistě spalovací kupé se přitom u nás platí minimálně 3 497 297 Kč.
Nicméně i běžná 911 má na kontě ne zrovna skromných 1 520 kg, karbonová ramena jsou tak v případě německé automobilky jen způsob, jak z kapes klientely vytáhnout další desítky tisíc korun, aniž by jim to jakkoliv prospělo. V Zuffenhausenu by se tak neměli divit, že trh přestává mít zájem i o modely, které se ještě drží ryze benzinových motorů bez jakékoliv elektrické asistence. Jakkoli absence manuálu u nich je podstatnějším důvodem než drahé stěrače.
Karbonovou konstrukci stěračů začala značka nabízet s příchodem nové 911 Turbo S, k mání jsou ale i u běžnějších modelů. V té chvíli ještě víc vyniká jejich vysoká cena, která by za jiných okolností byla akceptovatelná, ne však v momentě, kdy automobilka různých verzím 911 přidává jen s facelifty na váze skoro metrák. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche, Jalopnik
Příplatkové karbonové stěrače na Porsche 911 jsou výsměch v době, kdy auto s faceliftem nabralo 82 kilo jako nic
Příplatkové karbonové stěrače na Porsche 911 jsou výsměch v době, kdy auto s faceliftem nabralo 82 kilo jako nic
