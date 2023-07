Pro vaše špatně zaparkované auto si teď mohou přijet roboti, kteří ho vytáhnou i z toho nejstísněnějšího místa před 4 hodinami | Petr Miler

Zdá se, že vaše představy o dystopické budoucnosti se naplnily. A vlastně se to ani nestalo včera, to se teď jen dočkávají širšího nasazení. Zaparkovaná auta mohou ze silnic odklízet překvapivě drobní roboti i bez asistence lidí.

Od dob Čapkových R.U.R. není těžké zděsit se z představy světa, ve kterém stroje získávají autonomii a mohou zasahovat do našich životů nezávisle na vůli lidí. Člověk si obvykle představí hořké konce v podobě válek či jim obdobných konfliktů, pokud se ale někdy něco takového stane, určitě to tím nezačne. Zásahy robotů v libovolném smyslu těchto slov do našich životů budou zkraje drobné a zdánlivě nevýznamné.

V poslední době se v automobilovém světě hovoří o systémech autonomního řízení a jeho potenciální nebezpečnosti. Kdyby se staly něčím běžným a někdo nebo něco by se rozhodlo pozabíjet bezpočet lidí, bude mít cestu skrze k uměle způsobeným nehodám hezky umetenou, vzhledem k online propojení s centrálními systémy může nechat havarovat klidně milion aut ve stejný moment. Roboti ale mohou vládu nad částmi našich životů uzmout i banálnějším způsobem, jak naznačuje video níže.

Zachycuje odtah auta z místa vyhrazeného pro invalidy, na kterém řidič Volva XC60 zaparkoval zřejmě neoprávněně. Co s ním? Běžně si člověk představí pokutu za stěračem, botičku nebo nanejvýš odtahové auto, které bude vůz složitě nakládat za pomoci operátora, tady jde všechno jako po másle. K vozu přijede jakýsi malý tank, který jej nabere a odveze, kamkoli bude třeba. Předpokládáme, že stroj má lidskou obsluhu, ale jak složité by bylo poslat takové stroje do ulic ovládané autonomně (zde to opravdu nebude velký problém), aby samy vyhledávaly a z ulic odstraňovaly špatně zaparkovaná auta? Je to jen další krůček, víc nic.

Jak se ukázalo, podobné stroje nejsou nové, firmy jako francouzský Multitract na jejich vývoji pracují už přes 10 let, až teď se jim ale dostává širšího nasazení a patřičné pozornosti. Jejich výhoda pochopitelně není jen v tom, jak pracují, ale i jak jsou malé - auto bez problémů vytáhnou i z těch nejtěsnějších míst, klidně i z podzemních garáží, skutečně odkudkoli. Skoro se divíme, že je nepoužívají zloději, ale co není... Podívejte se na stroj sami v akci na videu níže. Doplněné fotky zachycují jak robota od Multitractu, tak zásah jednoho z nich pod taktovkou firmy R.U.R., pardon R.N.W., Recovery North West.

