Prodělečný Moskvič zkouší zvrátit svůj osud s pomocí reklamy a nového sloganu, ještě dál zašel jeden z dealerů

Petr Miler

Nedá se říci, že by se Rusům comeback i u nás dobře známé značky podařil, prodeje zatím váznou a ztráty firmy jdou do miliard. Stále to ale nevzdávají, v nové reklamě působí model 3 jako rajské auto na Zemi.