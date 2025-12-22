Profík ukázal, jak bude vypadat nová Škoda Octavia Combi od Dacie, upřednostní hlavně praktičnost
Petr ProkopecPříští rok se dočkáme velkého debutu, ze kterého vrásky přibydou hlavně Škodě. Rumunská automobilka totiž chystá vlastní velký kombík, který dle svých tradic nabídne za rozumné peníze. Takhle bude velmi pravděpodobně vypadat.
Zájemci o dostupné „normální” auto, které dobře poslouží všem rozumným soukromým i pracovním potřebám v poslední pomalu nemají kam jít. Dacia ovšem zůstává jednou z těch značek, u kterých pořád najdou. Prodeje rumunské automobilky jdou tedy soustavně nahoru a mohou míří stejným směrem dál. Na příští rok totiž Dacia chystá debut klíčové novinky, jakou dosud ještě nenabízela.
Projekt se oficiálně zatím skrývá pod označením C-Neo, jak jsme ale zmiňovali už nejednou, jde o konkurenci pro Škodu Octavia Combi, navíc zřejmě rovnou v provedení Scout. Nová Dacia možná rovnou spojí „batoh“ na zádech se zvýšenou světlou výškou, tak či onak má jít o velký kompaktní kombík, kterých dnes na trhu zase tak moc nenajdeme. Dorazit by dokonce měl i pohon všech kol, jakkoli jen spolu s hybridním pohonem, kdy zadní nápravu bude mít na povel elektromotor.
Toto řešení je známé třeba z modelu Bigster, kde hybridní motor produkuje celkových 150 koní. Navíc vedle benzinu zvládá spalovat také LPG, kterému se dnes málokdo z výrobců věnuje. Z pohledu zákazníků je přitom takové provedení pomalu dokonalé, neboť lze počítat nejen s nízkou spotřebou, ale také se dvěma nádržemi, každou na 50 litrů. Reálný dojezd tak přesáhne tisíc kilometrů i za předpokladu, že u Bigsteru vyplníte jeho zavazadelník do posledního z 1 856 litrů.
S tímto pohonem SUV startuje na 672 900 Kč, za základní variantu ovšem dáte o 116 tisíc korun míň. Konkurent Octavie Combi se pak jistě dostane s cenou níž, pročež bude hlavně pro privátní klientelu slušný, lákadlem, ač předpokládáme, že disponovat bude o trochu menším zavazadelníkem. Zároveň bude spojen s menším množstvím „cingrlátek“ v interiéru, ovšem po těch lidé ve finále tak moc netouží, čímž se znovu potvrzuje, že moderní kabiny nejsou stavěné pro ně.
Kdy přesně nová Dacia dorazí, zatím nebylo upřesněno. Protože se ale na veřejných silnicích objevuje stále více prototypů, které se navíc již promenují ve své vlastní kůži, byť skryté po maskovací fólií, debut můžeme čekat spíše dříve nežli později. Pokud ale již hodláte začít šetřit a zároveň netoužíte po koupi zajíce v pytli, mohly by vám pomoci nové ilustrace Avarvariiho, profesionálního kreslíře, který zas jednou vycházel z poslední várky fotek vývojových prototypů a podoby budoucích aut trefuje velmi přesvědčivě.
Pokud tedy dojde na odchylky od finálního vzhledu, budou hlavně v detailech. Vpředu tak lze počítat s maskou, která C-Neo přibližuje spíše k Dacii Sandero než k Bigsteru. Záď je ovšem zcela unikátní, ačkoliv třeba tvarem světel či ve finále taktéž bočními „výdechy“ za předními koly novinka připomíná řadu konkurenčních modelů, a to nejen evropských, ale i těch čínských. A ne každému možná tento styl sedne.
Stále tu ovšem bude kombinace nemalé praktičnosti a přijatelných cen, což je ten zásadní triumf Dacie u všech jejích aut. Aby s ním rumunská automobilka mohla přijít, stačilo jí docela málo - nejprve poslouchat, co její zákazníci skutečně chtějí, a následně o takových věcech pouze nemluvit, ale realizovat je. Škoda by se tedy opravdu měla mít na pozoru, C-Neo může jejímu největšímu bestselleru zákazníky krást po houfech.
Rumunská automobilka nabídne svou vlastní Škodu Octavia Combi Scout, která bude vycházet z SUV Bigster. Jak by mohla či měla vypadat, zjistíte níže. Foto: Dacia
Zdroj: Avarvarii@Instagram
