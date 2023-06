Propadáku od Moskviče tahá trn z paty stát, nechtěnou novinku přidělí policii před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Moskvič

Vlastně je to podobné jako v současné Evropské unii - pokud něco lidé nechtějí a přesto existuje zájem, aby se to prodávalo, koupí se to z jejich peněz, které dříve odevzdali státu.

Už nejednou jsme na našem webu zmiňovali, že první novodobý model ruského Moskviče dvakrát nefrčí, a tak se hledají, jak auta někomu prodat. Je možné, že druhá novinka bude úspěšnější, i tak ovšem bude třeba někomu vnutit tu první. A když to nejsou obyčejní lidé přímo ze své vůle, budou to ti samí nepřímo z vůle politické.

Přesně to se nyní děje, neboť Moskvič oznámil zahájení dodávek elektrických Moskvičů 3 ruské dopravní policii. Ta bude používat tyto vozy jako hlídkové, přičemž první dva exempláře byly už dodány oddělením v Moskvě a Stavropolu. Dodávky budou pokračovat, jak oznámilo i ruské ministerstvo vnitra, konkrétní počet aut ale zmíněn nebyl. Že by to bylo „tolik, kolik bude z pohledu Moskviče třeba”?

Uvidíme, své o charakteru těchto dodávek ale nakonec říká i to, že jde dominantně o elektrické verze 3e (v případě Moskvy půjde o 8 z 10 nejprve dodaných vozů), jejichž prodej vázne především. Všechno tak nasvědčuje tomu, že stát především tahá trn z paty Moskviči, aby předešel problémům samotné firmy, ve které je přímo angažován.

Dodejme, že Moskviče 3 pro policii aspoň nejsou úplně tuctové, jsou vybaveny majáky a sirénami, zvláštním systémem obrazového monitorování okolí, specifickou navigací nebo pochopitelně i policejní radiostanicí. Jak velké s nimi policie udělá štěstí, nevíme, pochybujeme ale, že to v tuto chvíli někoho seriózně zajímá.

Rusové o Moskviče 3 moc nestojí, a tak jim je stát koupil za ně - nově půjde o policejní auta. Foto: Moskvič

Zdroj: Moskvič

Petr Miler

