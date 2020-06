Protestujícím v USA padlo za oběť i vzácné Porsche, vyřádili se na něm hned dvakrát před hodinou | Petr Prokopec

Lidé protestující proti policejní zvůli a rasismu v Los Angeles pokračovali i v devastaci věcí, které s jejich cíli nijak nesouvisí. Poprvé jej zdevastovali, podruhé již rovnou i zapálili.

Spojené státy zachvátila vlna protestů, jíž spustila smrt George Floyda. Za ní stál dnes již bývalý policista Derek Chauvin, v jehož případě již byla změněna právní kvalifikace trestného činu - z vraždy třetího stupně, což je u nás spíše zabití z nedbalosti, na vraždu druhého stupně, kde již úmysl zabít figuruje. Nově mu tak hrozí až čtyřicet let za mřížemi. Kromě toho byli obviněni také jeho kolegové, kteří jen přihlíželi, jak po dlouhých devět minut klečí na krku podezřelého, z čehož asi tři tak činil i poté, co Floyd přestal jevit známky života. Je přitom otázkou, zda to protestující davy uklidní, neboť protiakce policie často situaci jen dále eskalují. A protestující se také nedrží zkrátka.

Situaci jako takovou ale nebudeme dále komentovat, místo toho se stejně jako před několika málo dny podíváme na smutné následky demonstrací. V každém jablku se totiž může skrývat červ, a jakkoliv třeba i Floydova rodina vyzývá k mírumilovnému průběhu, řada lidí jednoduše využila situace a vyrazila do ulic ničit a rabovat.

V Los Angeles tak nyní davům podlehlo i vzácné Porsche 911 GT3 RS generace 997.1. Z dostupných záběrů je přitom zjevné, že vůz má za sebou minimálně dvě vlny útoků. Po té první totiž skončil v ještě relativně opravitelném stavu, neboť vandalové jej „pouze“ posprejovali a vymlátili okénka. Poté však přišel druhý útok, který již byl víceméně definitivní. Došlo totiž na urvání zadního křídla, ulomení zpětných zrcátek a zejména na částečné zapálení. Vůz tak nejspíše bude na odpis.

Záznam uživatele YouTube s přezdívkou effspot však odhaluje daleko větší rozsah škod, jenž navíc přichází po dvou měsících restrikcí, které si vyžádal koronavirus. Návrat Ameriky do normálu tak může být zdlouhavější než třeba v Evropě, jakkoliv vše závisí na tom, jak dlouhou budou protesty pokračovat a jak k nim bude dále přistupovat policie. Na druhém videu níže můžete vidět, jak tentokrát zcela pokojně protestujícím lidem policista v obrněném autě říká, aby uhnuli, nebo zemřou. Smrtící hrozbu pak měla následovat sprška gumových projektilů a slzný plyn - to vážně není způsob, jak uklidnit emoce.

První vlnu útoků Porsche 911 GT3 RS ještě relativně ustálo...



...druhou již nikoliv

