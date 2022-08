Dobíjecí sporťák při závěrečných testech shořel v horách, z auta nezbylo vůbec nic před 3 hodinami | Petr Prokopec

Jedna z firem podílejících se na vývoji vozu se chtěla ujistit, že novinka s výkonem přes 600 koní zvládne vysokou zátěž za letních teplot, navíc ve velké nadmořské výšce. Výsledek očekávání jistě neodpovídá.

Není tajemstvím, že Chevrolet má s osmou generací modelu Corvette velké plány. Americká automobilka však zatím vedle základního kupé a kabrioletu přišla pouze s ostrou verzí Z06. Aktuálně nicméně pracuje hned na dvou hybridních verzích, z nichž první s označením Corvette E-Ray bude mít premiéru ještě letos. Do prodeje pak zamíří v roce příštím, o ceně ovšem můžeme jen spekulovat, stejně jako o technických parametrech.

Chevrolet byl v případě informací o novince dosud poněkud skoupý, podle dostupných informací by ale vůz měl vedle osmiválcového motoru LT2 standardního provedení měl dostat dva elektromotory. Ty budou roztáčet přední kola, vůz tak nabídne hybridní systém 4x4. Celé ústrojí by přitom mělo produkovat přes 600 koní, výkon verze Z06 (679 koní) ale nejspíše překonán nebude. O to se postará až druhý plug-in hybrid Zora, jenž by se měl dostat na úroveň Bugatti Veyron.

My se nicméně budeme nyní soustředit na provedení E-Ray. Jak jsme totiž zmínili, premiéra je téměř za rohem. Chevrolet tak ladí poslední detaily, stejně jako jeho dodavatelé. Jedním z nich je i společnost Bosch, která s prototypem vyrazila na testy do španělského pohoří Sierra Nevada. Cílem byla snaha otestovat vůz v extrémních podmínkách, tedy jak ve velmi horkém prostředí, tak vysoké nadmořské výšce. Vše ale naneštěstí nedopadlo podle plánu.

Na sociálních sítích totiž začalo kolovat video, v jehož centru je hořící prototyp. Ten nakonec zcela lehnul popelem, za čímž měl prý stát únik oleje v motorovém prostoru. Technikům se sice povedlo vůz zastavit a bezpečně vystoupit, ovšem plameny následně zasáhly i paket baterií. Došlo tedy na zintenzivnění požáru, a jelikož incident se odehrál v oblasti mimo civilizaci, požárníci nestihli k hodnotnému prototypu dorazit včas. Více vám ukáže přiložené video.

Plug-in hybridní Corvette E-Ray bude stejně jako základní kupé a kabriolet používat osmiválcový motor LT2, ten nicméně doplní dva elektromotory na přední nápravě. Prototyp právě této verze ovšem nyní shořel ve španělských horách, jak můžete vidět níže. Ilustrační foto: Chevrolet

