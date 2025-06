Prototyp elektrického BMW M3 se ukázal v akci na okruhu. Působí jako rychlá a tichá smrt, právě k té může mít nejblíž včera | Petr Miler

Nedokážeme předpovídat, jak budou zákazníci na tohle auto reagovat, dosud všechny pokusy o stroje podobného ražení ale skončily pro výrobce dřívějším nebo pozdějším fiaskem. Elektrická M3 jím být může a nemusí, u tradiční klientely jí ovšem mnoho zastání nehádáme.

BMW se netají tím, že příští M3 nabídne také jako elektřinou poháněný vůz. Jeho prototyp ukázalo už loni, podstatné v jeho případě ale není ani tak to, čím je, jako spíš to, že v nabídce nebude sám. Spalovací alternativa bude stále k dispozici a jejich vzájemné klání může být snadno tím, co rozhodne o dalším osudu této ikony.

Nečekejme férový souboj, spalovací verzi budou od všech - BMW nevyjímaje - naházeny klacky pod nohy všeho druhu, protože i pro automobilku by bylo snazší, kdyby si jen s elektřinou vystačila. Sice na rozdíl od jiných neuvažuje dogmaticky, i tak je ovšem z jejích činů patrné, že by si hluboce oddychla, kdyby jí její zákazníci umožnili jít po cestě, kterou automobilkám dláždí zejména EU, a nemusela sedět jednou zadnicí na dvou židlích.

Zatím to ale nevychází. I když BMW je s elektromobily relativně úspěšné - paradoxně díky tomu, že je nikomu okatě nevnucuje - jasnou většinu jeho globálních prodejů tvoří spalovací auta. A na některých trzích to platí dvojnásob, třeba v Česku je letos elektrický pohon se 7,8 procenty podílu na prodejích tím jasně nejhůř prodávaným i za situace největší prodejní podpory a protežování všeho druhu.

Jsme tak velmi skeptičtí k tomu, že by elektrická M3 byla skutečně úspěšná. Její šance můžete zvážit i s pomocí nových záběrů prototypu řádícího po Severní smyčce Nürburgingu. Auto to bude nepochybně velmi rychlé, bude ale také velmi těžké (to je ze záběrů též jasně patrné, setrvačné pohyby jsou nepřehlédnutelné), velmi tiché a při ostré jízdě zrovna po okruhu nedojede tradičně skoro nikam. Působí jako rychlá a tichá smrt, kterou sama sobě může tato verze přinést.

Ke komunitě lidí žijících pro BMW M máme ostatně dekády velmi blízko a jsme přesvědčeni, že naprostou většinu z nich taková propozice nebude zajímat. Je ale vždy otázkou, kolik nových zákazníků dokáže taková alternativa přitáhnout, třeba v případě polovičatých modelů M Performance to málo lidí není, i4 dříve M50, dnes M60 se špatně neprodává. Bude to ale fungovat i u M3? Jen čas ukáže víc.

Chystané elektrické BMW M3 se ukázalo v akci na nejnáročnějším okruhu světa. Neohromuje nás, nemá čím, působí jako rychlá a tichá smrt, kterou může celé M3 přinést. Ale komerční fiasko to nakonec být nemusí. Foto: BMW

