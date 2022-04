Prozatím vrcholná verze nového BMW X7 vyděsila publikum, je to smutný vůz od pohledu včera | Petr Miler

/ Foto: Alpina

Pokud ve vás dosud odhalené fotky přepracovaného vrcholu nabídky SUV BMW nevyvolaly rozpaky, vsadíme se, že toto provedení to dokáže. Ukazuje, jak málo stačí k tomu, aby se kontroverzní design stal terčem kritiky.

Bavorská automobilka před pár desítkami hodin poprvé ukázala X7 modelového roku 2027 a schytala za to možná méně kritiky, než sama čekala. Firma sice vsadila na opravdu kontroverzní pojetí přídě s vícero oddělenými světelnými zdroji, což snad nikdy neprochází bez výhrad, šok tím ale nezpůsobila. Důvody? Jednak nás na nové UFO připravovala tak dlouho, že vlastně jen naplnila očekávání, i za sebe se ale přiznám - ve zvolených verzích a ve vybraných barevných provedeních auto nevypadá zas až tak odpudivě.

Krasavec to z mého pohledu není, postrach srazu exhibicionistů ale snad také ne. Vzhledem k tomu, jak si BMW na kontroverzi svých designů v posledních letech zakládá, muselo v Mnichově zavládnout zklamání, když do ústředí nedorazilo během hodiny po odhalení alespoň 1 000 rozhořčených e-mailů dlouholetých zákazníků. A tak se to automobilka množná rozhodla „napravit”.

Neobvykle brzy po odhalení samotné X7 byla totiž odhalena vrcholná verze teď už skoro domácí Alpiny. Dosud samostatná značka, nyní v podstatě luxusní divize automobilky ukázala svou XB7 postavenou na stejných základech a... lépe opravdu nevypadá. Opravdu ne. Ne snad, že by Alpina udělala něco špatně sama o sobě, výchozí design nezměnila ani zásadně neovlivnila, stačila jiná volba barev - světle béžová karoserie kontrastující s tmavou spodní částí dvojitých světel dělá neforemný a smutně působící vůz. Reakce na internetových fórech jsou téměř bez výjimky kritické, auto prý dokáže svým vzhledem až trochu děsit.

Máme před sebou jednu fotku, která bude nejspíše ryzím renderem, takže nesuďme příliš brzy, navíc v tmavých barvách to všechno bude vypadat lépe. Ale tohle se prostě nepovedlo. Technika s 4,4litrovým osmiválcem s mild-hybridní podporou, která pošle na všechna kola až 612 koní a 800 Nm a vystřelí i takovou krabici k 290 km/h poté, co zdolá stovku za 4,2 s, to nezní špatně. Stejně jako všechny statní dobroty z Buchloe včetně tradičních mnohapaprskových kol (zde 21"). Ale ten vzhled...

Pokud byste přesto chtěli v této podobě ukázat zbytku ulice, kdo je v ní králem vkusu, pak si připravte nejméně 170 500 Eur (4,16 milionu Kč), to vám můžeme říci hned. Více nám toho Alpina poví až později, tehdy snad přidá i trochu lákavější záběry.

Fotky nebo fórky? Automatické opravy jako by někdy měly duši, pojetí inovované Alpiny XB7 z prvních oficiálních záběrů vypadá opravdu trochu jako vtip, ale je to realita. Foto: Alpina

Zdroj: Alpina

Petr Miler

