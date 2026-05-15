První auto znovuzrozené Alpiny kompletně odhalil únik, teď už opravdu. Kupé to je, krásné, no posuďte
Petr MilerPrvní únik nebyl tím, čím se zdál být, jakkoli jeho strůjce musel být do nějaké míry obeznámen s tím, co přijde. Toto jsou ale už zaručeně autentické záběry prvního dějství nové kapitoly příběhu o jedné automobilové značce z Buchloe.
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
První auto znovuzrozené Alpiny kompletně odhalil únik, teď už opravdu. Kupé to je, krásné, no posuďte
před 25 minutami | Petr Miler
První únik nebyl tím, čím se zdál být, jakkoli jeho strůjce musel být do nějaké míry obeznámen s tím, co přijde. Toto jsou ale už zaručeně autentické záběry prvního dějství nové kapitoly příběhu o jedné automobilové značce z Buchloe.
Žijeme ve světě, kde je stále těží rozeznat realitu od fikce. Bohužel dávno nelze věřit těm, kteří nám v tomto ohledu chtěli ukazovat cestu, neboť své pozice stále více zneužívají k potírání nikoli nepravdivých, ale jejich zájmům nepohodlných materiálů, a tak si musíme poradit sami. Většinou to s trochou citu pro věc a nástrojů schopných rozeznat třeba fotky či texty vygenerované AI, lze zvládnout, tentokrát jsme se ale spletli.
Včera publikované, údajně uniklé fotky první znovuzrozené Alpiny totiž autentické nebyly. S pomocí AI nevznikly, ale namalovat je někdo mohl, to se při mizerném rozlišení pozná hůř. Pak už zbývá jen cit pro to, zda by něco takového autentického být mohlo. A... za nás mohlo. Pravda, design vozu byl „podezřele kulatý” a ledvinky poněkud mimo aktuální trendy BMW, ze kterých vůz musí čerpat. Ale protože Alpina je velmi konzervativní značka a tohle je její absolutní prvotina vzniklá přímo pod křídly mnichovské automobilky, možné bylo v zásadě cokoli.
Napodruhé tu ale máme únik, o jehož autenticitě už nepochybujeme, nechali jsme si ji pro jistotu potvrdit u našeho zdroje v BMW, který s tím pár hodin před oficiální premiérou neměl problém. Novinkou tedy skutečně je kupé se sympatickými proporcemi, zda je takto řezané pořád krásné, posuďte sami. Vůz sází na výrazný žraločí nos a celkově ostřejší příď, zbytek vozu (zejména pak záď) je jemnější a elegantnější.
Auto nepůsobí od pohledu jako Alpina, třebaže pár typických detailů se najde, a to ani uvnitř, kde vidíme palubní desku s absurdně pojatým volantem známou z Neue Klasse. Interiér do značné míry odpovídá vnitřku modernizované řady 7, v případě techniky tápeme. Jistotou je ale spalovací motor, který vypadá jako osmiválec, to by Alpině slušelo. Víc se dozvíme nejpozději o víkendu, zatím se mrkněte na vše už odhalené níže.
Tohle je skutečná prvotina z nové éry Alpiny. Líbí? To posuďte vážně sami. Foto: BMW
Zdroj: BMW přes Cochespias
Bleskovky
- První auto znovuzrozené Alpiny kompletně odhalil únik, teď už opravdu. Kupé to je, krásné, no posuďte
před hodinou
- VW potřeboval tři roky, jednu zvláštní edici a extra paket navíc, aby o 0,358 sekundy sebral rekord Nürburgringu Japoncům
před 4 hodinami
- Unikly první fotky znovuzrozené Alpiny, je to krásné luxusní kupé, jaké dnes na trhu chybí
včera
Nejnovější články
- První auto znovuzrozené Alpiny kompletně odhalil únik, teď už opravdu. Kupé to je, krásné, no posuďte
před hodinou
- Bentley se spojilo s influencerem, který se na TikToku vysmívá bohatým, aby stvořilo speciální edici pro bohaté. A ne, není to apríl
před 2 hodinami
- Honda maskuje své fiasko a historickou ztrátu dvěma narychlo spíchnutými auty. Ani jedno není elektrické, plány spojené nimi zrušila
před 3 hodinami
- VW potřeboval tři roky, jednu zvláštní edici a extra paket navíc, aby o 0,358 sekundy sebral rekord Nürburgringu Japoncům
před 4 hodinami
- Město chtělo přejít jen na elektrické autobusy, teď objednává 150 dieselových vozů, aby zažehnalo hrozící krizi
před 5 hodinami
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva