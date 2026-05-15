První auto znovuzrozené Alpiny kompletně odhalil únik, teď už opravdu. Kupé to je, krásné, no posuďte

První únik nebyl tím, čím se zdál být, jakkoli jeho strůjce musel být do nějaké míry obeznámen s tím, co přijde. Toto jsou ale už zaručeně autentické záběry prvního dějství nové kapitoly příběhu o jedné automobilové značce z Buchloe.

před 25 minutami | Petr Miler

Foto: BMW

Žijeme ve světě, kde je stále těží rozeznat realitu od fikce. Bohužel dávno nelze věřit těm, kteří nám v tomto ohledu chtěli ukazovat cestu, neboť své pozice stále více zneužívají k potírání nikoli nepravdivých, ale jejich zájmům nepohodlných materiálů, a tak si musíme poradit sami. Většinou to s trochou citu pro věc a nástrojů schopných rozeznat třeba fotky či texty vygenerované AI, lze zvládnout, tentokrát jsme se ale spletli.

Včera publikované, údajně uniklé fotky první znovuzrozené Alpiny totiž autentické nebyly. S pomocí AI nevznikly, ale namalovat je někdo mohl, to se při mizerném rozlišení pozná hůř. Pak už zbývá jen cit pro to, zda by něco takového autentického být mohlo. A... za nás mohlo. Pravda, design vozu byl „podezřele kulatý” a ledvinky poněkud mimo aktuální trendy BMW, ze kterých vůz musí čerpat. Ale protože Alpina je velmi konzervativní značka a tohle je její absolutní prvotina vzniklá přímo pod křídly mnichovské automobilky, možné bylo v zásadě cokoli.

Napodruhé tu ale máme únik, o jehož autenticitě už nepochybujeme, nechali jsme si ji pro jistotu potvrdit u našeho zdroje v BMW, který s tím pár hodin před oficiální premiérou neměl problém. Novinkou tedy skutečně je kupé se sympatickými proporcemi, zda je takto řezané pořád krásné, posuďte sami. Vůz sází na výrazný žraločí nos a celkově ostřejší příď, zbytek vozu (zejména pak záď) je jemnější a elegantnější.

Auto nepůsobí od pohledu jako Alpina, třebaže pár typických detailů se najde, a to ani uvnitř, kde vidíme palubní desku s absurdně pojatým volantem známou z Neue Klasse. Interiér do značné míry odpovídá vnitřku modernizované řady 7, v případě techniky tápeme. Jistotou je ale spalovací motor, který vypadá jako osmiválec, to by Alpině slušelo. Víc se dozvíme nejpozději o víkendu, zatím se mrkněte na vše už odhalené níže.


Tohle je skutečná prvotina z nové éry Alpiny. Líbí? To posuďte vážně sami. Foto: BMW

Zdroj: BMW přes Cochespias

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.