První elektrické Ferrari konečně předvedlo svůj zvuk, je to také slušný bizár
Petr Miler
před 7 hodinami | Petr Miler
„Vyznání, vyznanie, krásně zní, krásne znie,” si po vyslechnutí si jeho projevu asi notovat nebudete. Alespoň vyrovnat vizuální neatraktivitu auta jinými vjemy je ovšem zřejmě nemožné, a tak tuhle „melodii” možná i vezmete na milost, jakkoli moc automobilově nepůsobí.
Ach Ferrari, co jsi to jen provedlo automobilovému světu, chce se zvolat po jistém vystřízlivění z prvotního šoku nad elektrickou prvotinou značky. Nic dobrého od modelu Luce nečekal snad nikdo soudný, navíc automobilka div neinternovala novináře, aby z nich vytřískala pozitivní hodnocení, přesto byl vůz zahrnut až neuvěřitelně kritickými reakcemi. A fakt, že jen jeho premiéra měla tak negativní vliv na hodnotu celé firmy, také něco znamená.
Auto je vizuálně tak odpudivé a technicky natolik nezajímavé (na poměry prvotiny takové značky, pochopitelně), že vedle něj i VW ID.3 působí jako rána do středu terče. Je skutečně těžké na něm najít cokoli pozitivního, co byste u Ferrari automaticky nečekali, kredit značce za jednu věc přiznat ale přece jen můžeme. Jde o způsob, jakým se vozu snaží dopřát alespoň nějaký zvukový projev.
Pravda, použila hlavně reproduktory, ale aspoň nešla cestou hypertrapného Mercedesu, který si hraje na osmiválcové auto. Ferrari si na nic nehraje, tedy automobilka to aspoň tak říká, místo toho pouze v kabině i mimo ni v různé míře zintenzivňuje skutečný projev elektrického pohonu. Nadšeni z toho nejsme, ve spalovacích autech je trapné i to, ale pořád je to aspoň v jádru autentické. Jenže jak to celé zní?
To dosud automobilka nepředvedla, kolegům z italské mutace Motor1 se ale podařilo projev vozu zaznamenat. Je to jen zvuk a bez vazby na to, co se autem v tu chvíli skutečně děje, je těžké výsledek soudit, sám o sobě ale... No posuďte sami. Za nás to zní spíš jako bizarní mix přirozených elektrických projevů a spalovacího „fejku”, neboť nevíme, jak jinak by se ve zvuku objevily mj. náznaky řazení, které auto nemá. Ale i tak to aspoň není jen laciné předstírání něčeho, co prostě a jednoduše neexistuje.
Pokud byste Ferrari Luce raději než co jiného zapálili s pomocí „lúče”, divit se vám nebudeme, jeho vzhled si o to koleduje. Ale co zvukový projev vozu níže? Foto: Ferrari
Zdroj: Motor1 Italia@Youtube
