První elektrické Ferrari poprvé nachytali v provozu ve vlastní kůži, působí spíš jako dodávka

Už žádné muly postavené z Maserati, tohle je skutečné elektrické Ferrari těsně před dokončením. Jen jeho kamufláž je tak výrazná, že připomíná jiné auto. Finální vzhled nám automobilka představíí natřikrát, a to v průběhu půl roku.

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

První elektrické Ferrari poprvé nachytali v provozu ve vlastní kůži, působí spíš jako dodávka

před 6 hodinami | Petr Prokopec

První elektrické Ferrari poprvé nachytali v provozu ve vlastní kůži, působí spíš jako dodávka

/

Foto: Ferrari

Už žádné muly postavené z Maserati, tohle je skutečné elektrické Ferrari těsně před dokončením. Jen jeho kamufláž je tak výrazná, že připomíná jiné auto. Finální vzhled nám automobilka představíí natřikrát, a to v průběhu půl roku.

Není tajemstvím, že Ferrari chystá svůj první elektromobil. Italové podobně jako třeba Porsche chtěli elektrický pohon nabízet ve velkém, jejich klientela jim ale řekla poměrně jasně, co si o takovém plánu myslí. I proto značka měla druhý zvažovaný model odpískat. Ten první ale nakonec do prodeje nějakým způsobem dorazí, a to přibližně za rok. Od premiéry jsme ale vzdáleni už jen pár týdnů.

Po Itálii se tak začínají prohánět už hotové předprodukční prototypy. Protože ale Ferrari nechce dopředu propálit jejich vzhled, vozy obalilo dodatečnými panely, se kterými vypadají jako nějaké kombíky z 80. let nebo malé dodávky s tvary krabice. Nic takového samozřejmě ve výrobě neočekáváme, na druhou stranu však designové oddělení značky poslední dobou dobrou práci neodvádí.

Možná i proto automobilka přistoupí k poněkud neobvyklému způsobu prezentace. V prvé řadě nám představí platformu a použité technologie, a to již 9. října. Někdy na přelomu letošního a příštího roku pak bude odhalen interiér, než se na jaře 2026 elektromobil ukáže i zvenčí. Již nyní se nicméně ví, že veškerý vývoj probíhal v Maranellu, kde Ferrari pro vůz postavilo i zcela novou budovu.

Cena vozu má startovat nad 10 miliony korun, v případě názvu se pak mluví o označení Elettrica, které však nejspíše bude jen pracovním. Pokud se ale ukáže, že vůz má poměrně blízko ke kombíku, jak se zdá z fotek prototypů, možná pro něj Italové vzkřísí název Breadvan, který byl použit na zakázkovou verzi Ferrari 250 GT SWB. Ta se totiž nad zadní nápravou také dočkala „batohu“.

Původní Breadvan vznikl na popud hraběte Giovanni Volpiho, majitele závodního týmu Scuderia Serenissima, který chtěl, aby původní model 250 GT byl na okruzích stejně schopný jako novější Ferrari 250 GTO. Technik Giotto Bizzarrrini proto s pomocí karosáře Piera Droga přišel s neobvyklou Kammovu zádí, která francouzský tisk přivedla k přezdívce La Camionnette, z níž poté vzešel Breadvan.


První elektrické Ferrari poprvé nachytali v provozu ve vlastní kůži, působí spíš jako dodávka - 1 - Ferrari 250 GT Breadvan ilustracni foto 01První elektrické Ferrari poprvé nachytali v provozu ve vlastní kůži, působí spíš jako dodávka - 2 - Ferrari 250 GT Breadvan ilustracni foto 02První elektrické Ferrari poprvé nachytali v provozu ve vlastní kůži, působí spíš jako dodávka - 3 - Ferrari 250 GT Breadvan ilustracni foto 03
Takto vypadal původní Breadvan, přičemž testovací prototypy prvního firemního elektromobilu jej nápadně připomínají. Sériová verze ale bude vypadat jinak. Foto: Ferrari

Zdroj: Derek.photography@Instagram

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.