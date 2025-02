První elektrický muscle car ostudně selhal ve sprintu. V tom jediném, co má umět, mu zadek nakopalo rodinné SUV dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Dodge

Přišel o mnoho ze svého emotivního projevu i relativně nízkou hmotnost, s vysokým výkonem a pohonem 4x4 měl ale pořád excelovat v soubojích v přímém směru. Zjevně nezvládá ani to.

Co přesně lze čekat od aut, kterým jsme si zvykli říkat muscle cars? V prvé řadě horu svalů se vším, co k tomu patří. Nepsaná pravidla mluví o osmiválcových motorech, takže na místě je jak řev linoucí se zpod kapoty a výfuků, tak i mimořádná dynamika. Tedy především v přímém směru, na okruh tyhle svalovce nikdo soudný vytahovat nebude.

Od 70. let minulého století je jedním z nejznámějších výrobců těchto aut Dodge, jejíž Super Bee dokázal se sedmilitrovým V8 nabízet 431 koní za velmi příznivou cenu. Právě tato automobilka se ale rozhodla pravidla hry změnit, když představila první elektrický muscle car historie, a sice model Charger Daytona. Nutno však dodat, že automobilka v jeho případě šlápla vedle tolikrát, že se v podstatě po celou dobu vývoje nacházela na scestí. I proto nakonec dealeři místo očekávaných velkých přirážek, které by jim zajistily nový bazén na zahradě, musí naopak nabízet velké slevy.

Jistě i díky tomu se pár zájemců o vůz našlo, přičemž majitel jednoho černého kousku s ním hned zamířil na Las Vegas Motor Speedway, tedy na sprinterskou dráhu, která je pro muscle cars tradičně domovem. Vedle něj se pak postavil Model Y od Tesly, která je sice známa bryskní akcelerací svých aut, elektrické SUV však prezentuje jako rodinný dopravní prostředek pro každodenní užívání.

Jakkoli z přiloženého videa není jisté, o jakou verzi Modelu Y se jedná (může to být Performance, ale také jen Long Range), zatímco v případě Chargeru je jasně patrné označení R/7 na blatnících, i tak po stránce papírové Dodge měl navrch. Jeho základní provedení totiž disponuje 462 koňmi, které lze krátkodobě zvýšit až na 503 kobyl. Pro Teslu je však identických 462 koní vrcholem, počítat s nimi navíc můžete jen u verze Performance.

Přesto všechno si ale Model Y díky lepšímu startu namazal Dodge na chleba. Důvod se nejspíš skrývá v hmotnosti, kterou se Charger Chlubit nemůže (od 2,65 tuny výš), a technice, o níž platí to samé. I přes více koní totiž stovku zvládá za 4,7 s, tedy o sekundu hůře než Model Y. Lze namítnout, že Dodge má v nabídce i Charger Daytona ve verzi Scat Pack, která disponuje 679 koňmi, s nimiž dá stovku za 3,3 sekundy, a nejspíš by sprint vyhrála. Jenže za jakou cenu? Již základní R/T startující na 59 595 dolarech neboli 1,4 milionu korun je totiž dražší než Model Y Performance. Za Scat Pack je pak třeba na stůl vysázet dokonce 73 985 USD (1,76 milionu Kč). Pro Dodge se tak jedná o další ostudu, podívejte se na to sami.

Charger Daytona měl i dle oficiální fotogalerie na sprinterských dráhách vládnout. Jenže jak zjistíte na níže přiloženém videu, pokořit zvládá maximálně velké pick-upy. Foto: Dodge

Zdroj: Wheels@YouTube

Petr Prokopec

