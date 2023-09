První fotky korby hotové Tesly Cybertruck ukazují, jak děsivě nepraktická je, je to spíš vířivka na kolech před 4 hodinami | Petr Miler

Kritici nejpodivnější Tesly historie od začátku mluví o tom, že tohle auto jako pracovní nástroj nemůže obstát už kvůli své nepraktické korbě. To ale ještě neviděli tu hotovou, která je na tom teprve špatně. Otázkou ale je, zda to kupce zrovna tohoto auta bude zajímat.

Od první prezentace pick-upu Tesly uběhnou za chvíli čtyři roky. Na vůz po celou tu dobu prší kritika ze všech stran prakticky pro všechno, čím je - vypadá jako nepovedená dětská malůvka, je nesmyslně velký, nemístně těžký a jako skutečný pick-up nebude schopen fungovat už kvůli svému elektrickému pohonu. Navíc je tu jeho korba, která od začátku vypadá, jako na voze byla spíš pro parádu. Ani v tomto směru na sebe kritika nenechala dlouho čekat - lidé používající tento typ v USA mimořádně populárních aut říkají, že tak malá a hluboká korba prostě nemá šanci oslovit kupce vozů typu Ford F-150.

To ale soudili z prvních oficiálních záběrů či prezentačních vozů, hotový Cybertruck ani „tak dobrou” korbu mít nebude. Co nás čeká, ukázal na Facebooku člověk jménem Paul Yeh, který narazil na jeden z těsně předprodukčních exemplářů pick-upu Tesly u sebe v ulici. Obecně vzato nic mimořádného, na rozdíl od většiny jiných ale pořídil i první detailní fotky hotové korby vozu. A je to jedním slovem tragédie.

Na původním konceptu měl Cybertruck korbu s vertikálními stěnami a nerezovou podlahou, která se zdála být docela prostorná. Právě tady nicméně došlo k výrazným změnám a k lepšímu nejsou. Cestou k sériové výrobě automobilce nezbylo než svislé strany zaměnit za zešikmené, které použitelný prostor logicky zmenšují. Tesla byla podle všeho donucena změnit řešení této části vozu tak, aby Cybertuck pojal podběhy kol s veškerou navazující technikou typu vzduchové odpružení.

Bez nerezové úpravy vypadá korba vozu obzvlášť smutně, obložená černým plastem s přihrádkou pravděpodobně na rezervní kolo a osvětlením pomocí LED vypadá jako vířivka na kolech na kolech s vnitřním osvětlením. Prostor nemá dokonce ani oka k uchycení nákladu, tohle je prostě děsivě nepraktické řešení.

Bude to ale potenciálním kupcům vadit? Pochybujeme o tom, Cybertruck si nikdo soudný nepořídí jako pracovní náčiní, takové využití obvykle znemožní už jeho elektrický pohon. Je to jako trápit se terénními schopnostmi BMW X6 - téměř nikoho ze zákazníků nezajímají. Tuto Teslu si většina lidí koupí jako „stylový náklaďák”, se kterým budou popojíždět po městě a ohromovat okolí svou módností a moderností. Anebo ne?

Cybertruck Tesly vypadal dost nepoužitelně už po první prezentaci, podívejte se ale na hotové auto níže. To je teprve bída, přesto máme pocit, že to potenciálním kupcům bude šumafuk. Foto: Tesla

