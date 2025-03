První kradené znaky čínského Porsche za cenu Octavie se začaly objevovat v prodeji, automobilka si za jejich „popularitu” může sama před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Archiv Autoforum.cz

Kdo to jen mohl čekat? Navíc je třeba si povzdychnout: Kdyby aspoň automobilka říkala pravdu... Realita je nakonec jiná, škoda už ale byla napáchána a lidé jednají spíš v souladu se svým přesvědčením o realitě než v souladu s už zjištěnou skutečností.

Psali jsme to v nadsázce, navíc spíš ve snaze lidi odradit, ale asi se z toho stal ekvivalent pověstného: „Neolizujte železné zábradlí! Neolizujte ani namrzlé kliky dveří!” Informace o tom, že vrcholná verze Xiaomi SU7, tedy dnes už skoro pověstné čínské Porsche za cenu Octavie má znak výrobce obsahující pravé zlato, zjevně způsobila mimořádný zájem o něj mezi zloději. A na internetu už se začaly objevovat první kradené kusy v prodeji. Však odkud by jinak chvíli po zahájení prodeje pocházely?

Majitelé nyní musí trochu proklínat samotného výrobce, který se použitím „zlatého” loga chlubil, navíc zjevně přeháněl. Možná se něco ztratilo v přehledu, vzhledem k okolnostem to tak ale spíš nebude, jak zjistila lokální média. Ačkoli Xiaomi hovořilo o tom, že znak obsahuje několik gramů zlata, což by mu snadno dalo hodnotu nejméně tisíců korun, čínští fandové už zjistili, že v logu je ho reálně asi 0,3 gramu.

Ani to není vzhledem k aktuální ceně žlutého kovu málo, z typického jednouncového slitku byste dnes takové množství „uštípli” za asi 700 Kč, znaky jsou ale nabízeny až za ceny okolo 5 000 Kč. Lidé tedy přinejmenším žijí v přesvědčení, že zlata je víc, jinak na logu Xiaomi, které se objevuje na široce rozšířeném autě, není nic vyloženě sběratelského.

Poptávku tedy vytvořila sama automobilka informací o tom, že logo je „zlaté”, navíc přeháněla o tom, jak moc zlaté je. A kde je poptávka, tam se objeví nabídka, tak to chodí. Vzhledem k tomu, že kupovat tento díl s cílem prodat jej s určitou marží asi nikdo nemá velkou motivaci, stane se zdrojem nabídky hlavně kradené zboží. Ale nakonec je možná i to Xiaomi libé - o jeho autě se mluví, logo se prodává, servisy mají co dělat a jeho dodavatel co vyrábět. Možná tak nějak funguje celý čínský ekonomický zázrak (prosím znovu s nadsázkou)...

Xiaomi SU7 Ultra je jistě zajímavé auto jako jako takové, lákavé je ale i jeho logo. Místo gramů zlata obsahuje nakonec jen desetiny gramu zlata, to ale nezamezilo bujení černého trhu s ním. Foto: Xiaomi

Petr Miler

