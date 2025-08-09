První majitel najel s novým Volvem za 21 let přes 1 milion kilometrů. Celou dobu jezdil k jednomu dealerovi, toto ho u něj čekalo za odměnu
Petr MilerHovořme o loajalitě vesmírných rozměrů, když si někdo v roce 2004 koupí nové auto a o víc jak 20 let a 1 milion km později s ním jezdí dál. A dokonce celou tu dobu navštěvuje jedno dealerství. Že si něco takového zaslouží nové auto zdarma za odměnu? Volvo to vidí jinak.
9.8.2025 | Petr Miler
Hovořme o loajalitě vesmírných rozměrů, když si někdo v roce 2004 koupí nové auto a o víc jak 20 let a 1 milion km později s ním jezdí dál. A dokonce celou tu dobu navštěvuje jedno dealerství. Že si něco takového zaslouží nové auto zdarma za odměnu? Volvo to vidí jinak.
Tušíme, že vzhledem k současnému vývoji automobilového světa budeme podobných příběhů svědky stále častěji. Nová auta se už nějaký ten pátek vzdalují představám zákazníků a předkládají stále méně a méně argumentů, proč jimi nahradit ta stará. Spousta lidí to přece jen udělá, přes mnohé ústupky - nové je nové, něco lepšího přece jen přinese, zbaví vás části starostí, nevypadáte před sousedy jako „sociál” apod., znáte to. Jiní se ale nezřídka zdráhají vyměnit tak dlouho, až zjistí, že vlastně nemusí měnit vůbec.
Tento týden už jsme psali o případu muže, který od roku 1996 až dodnes jezdil kdysi novým BMW 5, s nímž najel 1 milion km. Ten ale nakonec své auto vyměnil. Dnes vám ukážeme člověka, který podobný příběh začal se svým vozem, tentokrát Volvem, psát o 8 let později, 1 milion km má ale za sebou též. A nemění: „Proč měnit auto, které pořád dobře jezdí?” ptá se v rozhovoru Brabants Dagblad majitel vozu, Ton van Ulden, 77letý Nizozemec z Hengela, který téměř po všechny ty kilometry auto řídil.
Oním vozem je model XC70 z roku 2004, to nepřekvapí, jde o vůz ze zlaté éry Volva, kdy dělalo téměř nezničitelná auta. Co překvapit může, je, že nemá dieselový motor, ale silný benzín 2,5T. Přesto s autem jezdil v průměru skoro 50 tisíc km ročně, až dosáhl hranice milionu kilometrů. Počítadlo kilometrů se zastavilo na 999 999 km a dál neukáže nic, to je standardní stav pro auta té doby, ale prodejce z diagnostiky umí vyčíst hodnotu 1 002 515 km. Úctyhodné.
V podobných případech automobilky nezřídka ocení loajalitu kupce a dají mu nové auto zdarma, což by si tu pan van Ulden zasloužil tím spíš, že po celou dobu vůz servisoval u stejného dealera, Harrieho Arendsena znovu v jeho rodném Hengelu. Tady si ale sedmasedmdesátiletý majitel musel vystačit darem v podobě letu horkovzdušným balonem a pořádným detailingem. Darovanému koni na zuby nehleď, ale to víte...
V tomto případě by ale zákazník nové auto snad ani neocenil. Podle něj i prodejce je tato XC70 stále ve výborném stavu (a vypadá na to). Má pořád původní motor a převodovku a nebyly na ní provedeny žádné větší opravy. Jen spotřeba oleje už je chvíli nenulová, ale co byste chtěli po 1 milionu km, že? Majitel tedy chce s autem jezdit dál a 999 999 km na odometru ho netrápí - nově najeté kilometry si přičítá ruč s pomocí denního počítadla kilometrů...
Věrnost až za hrob? V tomto případě nechceme nevhodně žertovat, dnes 77letý majitel tohoto Volva XC70 ale s autem jezdí i po 21 letech a 1 milionu zdolaných km dál. A dál ke stejnému dealerovi. Foto: Volvo Harrie Arendsen Hengelo, tiskové materiály
Zdroje: Brabants Dagblad, Volvo Harrie Arendsen Hengelo
