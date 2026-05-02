První menší Mercedes, který dostal zpátky motor V8, se ukázal v ostré akci při testech. Ohromit zatím zvládá jen jedním
před 7 hodinami | Petr Prokopec
Jsme za tohle auto samozřejmě rádi, na rozdíl od většiny novinek má na co lákat, má čím zaujmout. Vyloženě ohromit ale na špionážním videu ze Severní smyčky Nürburgringu a jejího okolí zvládá jen zřetelně brutální dynamikou, ostatní projevy jsou až příliš umírněné.
Před pěti lety se Chevrolet pochlubil Corvette ve verzi Z06. Ta oproti základnímu modelu dostala do vínku 5,5litrový osmiválec s plochou hřídelí a atmosférickým plněním, což mělo hned několik pozitivních dopadů. V prvé řadě výkon povyskočil na 679 koní, v té druhé pak jednotka nabídla působivý zvukový doprovod. Americká automobilka tak rázem byla chválena ze všech stran, neboř lidé rychle poznali, že Corvette osmé generace zní lépe než současná osmiválcová Ferrari. Zní jako ta, která už se léta neprodávají.
Dá se předpokládat, že to byl jeden z impulsů, proč se pro V8 s plochou hřídelí rozhodl také Mercedes. Ten hodlá novým motorem osadit kdeco a mj. díky němu nechat zapomenout na absurdní čtyřválcové extempore některých modelů 63 AMG. Jako první vlaštovka ze snad většího hejna menších Mercedesů, které dostanou zpátky osmiválce, dorazí kupé CLE 63 ze série Mythos. To bylo nově nachytáno při ladění formy na Nürburgringu, což slibuje zajímavou podívanou, očekávání ale tento stroj naplňuje jen částečně.
Z dostupných záběrů je zřejmé, že stabilně výkonná jednotka, která má nabídnout okolo 650 koní, dopřává vozu bleskové tempo. Někomu to jistě bude stačit, v roce 2026 nelze v tomto segmentu čekat zázraky, část zájemců o tento jistě drahý limitovaný vůz ale mohou natočené záběry i odradit.
Motory s plochou hřídelí mají přímou vazbu na motorsport, neboť jdou rychleji do otáček a rychleji tedy nabídnou maximální výkon, jejich jindy lákavý zvukový projev je ale u CLE extrémně utlumený. Není pochyb o tom, že je to dílo stále se utahující smyčky regulací EU, přesto bychom v kůži AMG hledali cesty, jak decibely udržet na řetězu, a přesto nechat motor projevit, někteří to zvládají lépe.
U běžných modelů by tento stav nebyl problém, u AMG to potíž být může. A divize Mythos, která chce z klientů ždímat miliony navíc za exkluzivitu, by měla nabízet víc i v tomto ohledu. Nakonec CLE ve verzi Mythos má vzniknout jen ve 30 kusech, takže se skoro s každým může automobilka mazlit až do aleluja. Ale posuďte sami, video níže je výmluvné samo o sobě.
Mercedes CLE 63 ze série Mythos zatím automobilka ukázal jen při zimním testování, teď se zjevně oddává jarnímu. Vůz, který vznikne jen ve 30 kusech, bude zjevně rychlý jako čert, jinak je ale jeho projev poněkud nepřesvědčivý. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: CarSpyMedia@Youtube
