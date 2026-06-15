Sériové silniční auto se poprvé v historii rozjelo na 400 metrech na víc než 300 km/h. Dlouze mrkněte a neuvidíte nic
Petr ProkopecPodobné výkony byly donedávna vyhrazeny jen sprinterským speciálům, dnes můžete i se silničním autem zdolat čtvrtmíli hluboko pod 9 sekund. A na půlmíli být po 13 sekundách, kdy už se rychlost auta blíží magické čtyřstovce. Ani to navíc není a nebude konečná.
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Sériové silniční auto se poprvé v historii rozjelo na 400 metrech na víc než 300 km/h. Dlouze mrkněte a neuvidíte nic
včera | Petr Prokopec
Podobné výkony byly donedávna vyhrazeny jen sprinterským speciálům, dnes můžete i se silničním autem zdolat čtvrtmíli hluboko pod 9 sekund. A na půlmíli být po 13 sekundách, kdy už se rychlost auta blíží magické čtyřstovce. Ani to navíc není a nebude konečná.
Koenigsegg je jednou z mála automobilek, které mají svou vlastní ranvej. V roce 2003 totiž Švédové převzali bývalou vojenskou leteckou základnu v Ängelholmu, kde vybudovali své nové ústředí. Ranvej si ovšem ponechali na testování, přičemž právě na ní dosahují mj. působivých časů při zrychlení z nuly na 400 km/h a následném zabrzdění zpátky na nulu. Model Jesko Absolut právě na tomto místě loni v létě dosáhl světového rekordu, když továrnímu jezdci Markusi Lundhovi stačilo na tento počin pouhých 25,21 sekundy.
Nejvyšší rychlost kupé poháněného 1 625koňovým osmiválcem je ovšem ještě výš, podle firemních simulací by vůz měl dosáhnout mety 530 km/h. Jsou tu ovšem hned dvě překážky, které Švédové musí překonat, aby se na udávané maximum dostali i v reálném světě. Tou první je i s ohledem na výše řečené ideální plocha, neboť i ona ranvej je už na takovou rychlosti příliš krátká. Mimo to ovšem neexistují pneumatiky, které by toto tempo zvládly. Koenigsegg ale s Michelinem pracuje na novém speciálním typu, načež se dost možná časem dočkáme přelomového oznámení.
V mezičase ale Švédové nezahálí, nově totiž představili modernizaci pohonného ústrojí postavenou kolem softwaru zvaného Absolut Overdrive. Nejvyšší výkon se s ním sice nemění, motor, převodovka či kontrola prokluzu a trakce však lépe spolupracují. Díky tomu Koenigsegg dosáhl dalších nových rekordů, na které mu už ranvej stačila. Jesko Absolut se totiž stalo prvním produkčním autem světa, které se během jedné čtvrtmíle rozjelo na více než třístovku. Mety 305 km/h dosáhl za 8,54 sekundy, tedy sice pomaleji než Rimac Nevera R (7,9 s), ten však dosáhl nižší rychlosti (299,3 km/h).
Jen u toho ovšem Lundh, který znovu seděl za volantem, nezůstal. Plynový pedál totiž držel stlačený ještě o trochu déle, pročež půlmíli zajel za 12,76 sekundy. V cíli pak měl rychlost 373 km/h. To je opravdu výrazné zlepšení vůči loňsku, kdy s výchozí technikou Jesko Absolut potřebovalo na stejnou disciplínu 13,27 sekundy a rozjelo se „jen“ na 359,83 km/h. Skoro se tak bojíme toho, co si Švédové připraví na příští rok, podívejte se na víc na videu níže.
Koenigsegg Jesko Absolut je nyní ještě lépe připraveno na překonávání světových rychlostních rekordů. Nový software navíc automobilka nahraje i do všech zákaznických aut, a to skrze online modernizaci. Foto: Koenigsegg
Zdroj: Koenigsegg
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