První SUV Ferrari už s nepatrnou kamufláží předvedlo svůj zvuk, je velmi neobvyklé každým coulem

Předpoklady, že Ferrari představí v podobě svého prvního SUV něco velmi tuctového, co se k image značky hodí jako kozel k zahradničení, se naplňují stále méně. Tohle snad skutečně nebude ani SUV, zvykejte si na označení FUV.

Příchod prvního SUV s logem Ferrari je nepochybně na spadnutí, však už jsme jej mohli vidět i bez maskování. Záběry pořízené kdesi v útrobách maranellské fabriky značky ale nedávaly jasnější představu o proporcích auta a už vůbec ne o tom, jak se bude projevovat na silnici. O obojím si můžeme lepší představu udělat právě teď.

V ulicích stejného města byl totiž dosud nejlepším způsobem natočen prototyp vozu „ve vlastní kůži”, tedy finální karoserii jen s tenounkým maskováním. Autor videa, nám už dobře známý Ital, který si říká Varryx, se navíc pečlivě soustředil na jeho zvukový projev, který je nyní centrem pozornosti. Automobilka totiž už oficiálně potvrdila, že model zvaný Purosangue dostane motor V12 bez turba, což mimochodem Varryx tvrdil už dávno. A málokdo mu věřil. Teď je to fakt a je to dnes něco krajně neobvyklého v jakémkoli autě, natož pak v SUV.

Auto zní i při pomalým průjezdem města naprosto libově, což dává zapravdu dříve zpochybňovaným slovům samotného Ferrari, podle nichž půjde o největší extrém své třídy. Dnes už odvolaný technický šéf značky Michael Leiters ostatně dříve říkal, že vůz spojí vlastnosti nezbytně nutné jak pro SUV. A jakkoli nepravděpodobně to znělo, vše něčemu takovému nasvědčuje.

Auto velmi neobvykle nejen zní, ale i vypadá. Tohle není klasické SUV typu Bentley Bentayga, je to zřetelně menší a nižší auto působící spíše jako zvýšený hatchback nebo už neprodávané čtyřmístné Ferrari GTC4 Lusso na fotkách níže. Jen vedle čtveřice míst má i pětici dveří, byť z proporcí se nezdá, že by prostor vzadu vyloženě lákal k nasednutí. SUV Ferrari by tak skutečně nemělo působit tuctově, ostatně sama automobilka mu chce říkat FUV - Ferrari Utility Vehicle.

Jsme zvědavi na hotové dílo a jeho parametry, pokud ale vše dopadne tak, jak se nyní zdá, nad výsledkem by nemusel ohrnout nos ani automobilový nadšenec. A to by bylo něco, co se moc nestává. SUV jsou obvykle u fandů zdrojem pohrdání a pokud někdo vezme nějaké na milost, je to Porsche Macan. Hádejte, kdo řídil jeho vývoj. Byl to jistý Michael Leiters...

Ferrari Purosangue bude skutečné spíše kráčet ve stopách již ukončeného GTC4 Lusso, a bude tedy spíše jakýmsi zvýšeným hatchbackem než SUV. Níže jej můžete vidět už jen s lehkou kamufláží a především jasně slyšet s motorem V12 bez turba. Foto: Ferrari

