První SUV Ferrari se předvedlo v akci na sněhu, ržát motor V12 bez turba za takových podmínek se nevídá

Je to jasně nejuniverzálněji pojatý model značky v celé její historii. A neplatí to jen z hlediska jeho vnitřního prostoru, počtu dveří či praktické využitelnosti obecně, platí to zjevně i o jeho schopnosti vypořádat se s libovolnými podmínkami, které mohou na silnici panovat.

Ferrari Purosangue, tedy první SUV slavné italské značky, jsme si mohli představit už loni v září. Automobilka oficiálně nepřipustí, že by šlo o SUV, protože SUV Ferrari přece nedělá. Její označení „FUV” je ale jen pokus dát pořád stejné věci jiné jméno. Pravda, není to úplně obvyklé SUV z mnoha úhlů pohledu, nikdo ale asi nečekal, že Italové přijdou se Škodou Kodiaq s koněm na kapotě.

Tohle auto se už chvíli prodává, a tak jsme jej mohli spatřit i na několika videích. A ačkoli nebyla nezajímavá, auto ukazovala nakonec ve vcelku obvyklých situacích, které si s Ferrari tak nějak spojíte. Těžko říci, jestli automobilka nyní pracuje na oficiálním prezentačním materiálu, který nám dovolí si vůz můžeme prohlédnout v rozmanitých situacích, záběry níže to ale naznačují.

Nejsou oficiální, jde o jakési zákulisní útržky. Nevypadá to jako testy, auta jsou nicméně tovární. Takže bychom si vsadili na to, že pro Ferrari někdo něco natáčí a jednou z lokací se staly Alpy. Tak či onak díky tomu můžeme spatřit vůz dělat piruety na sněhu, driftovat, ostře se rozjíždět a u toho dávat najevo úchvatný zvuk dvanáctiválcového motoru bez turba s výkonem 724 koní. Něco takového se opravdu nevídá.

Podívejte se na to sami a znovu zvažte svůj pohled na tento stroj. Je to vše v jednom anebo od všeho kousek a přitom nic pořádně? Nepochybujeme, že Ferrari se pokoušelo o to první (a o zájem nouzi jistě nemá), skutečnost ale nezbytně nemusí být až tak růžová. Tedy ve světě Ferrari spíše „světle červená”...

Ferrari Purosangue obvykle vídáme v podobném prostředí, níže jej můžete vidět řádit na sněhu. Tam se italští plnokrevníci obecně moc nehodí, tento očividně ano. Foto: Ferrari

