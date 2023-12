První zdokumentovaná nehoda Tesly Cybertruck ukázala, že s Goliášem není radno si zahrávat před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

O Cybertrucku si můžete myslet cokoli, jedno mu ale upřít nemůžete - při hmotnosti přes 3 tuny a částečně neprůstřelné karoserii se od něj ostatní auta budou na silnici při nehodě spíš odrážet než cokoli jiného. První zdokumentovaná nehoda v běžném provozu taková očekávání nerozporuje.

Snad o žádném jiném autě se v posledních týdnech nemluvilo tak moc jako o poslední nové Tesle. Ať už to bylo v dobrém či zlém, Cybertruck dokázal zaujmout kdečím od svého vzhledu až potechnická řešení. A i když po mnoha letech od premiéry jeho konceptu zůstává záhadou, kdy se jeho výroba rozjede naplno, první sériové exempláře konečně křižují silnicemi zejména Kalifornie a Texasu.

Bylo tak jen otázkou času, než se některý z prodaných či předsériových vozů připlete k nějaké nehodě. Stalo se tak v prvním zmíněném americké státě včera po druhé hodině odpoledne na tzv. Skyline Boulevard poblíž Palo Alto. Rovnou můžeme říci, že řidič Tesly v tom byl tentokrát nevinně, neboť se spořádaně pohyboval po klikaté příměstské silnici, když to do něj z protisměru doslova vpálil teprve 17letý (v těchto místech USA legální věk pro řízení) pilot Toyoty Corolla.

Podle kalifornské dálniční policie řidič Corolly ze zatím neznámých důvodů vyjel vpravo mimo silnici, odkud se auto odrazilo zpět, přejelo do protisměru a právě tam narazilo do boku Cybertrucku. Jak už padlo, příčina nehody je nejasná, bylo ale mokro a s ohledem na charakter silnice a věk řidiče můžeme očekávat prosté nezvládnutí řízení. Zmínka o neaktivním Autopilotu Tesly v době nehody je celkem irelevantní, tohle je 100procentně chyba druhého řidiče, který - stejně jako dva cestující v Tesle - nehodu naštěstí přestáli bez významných zranění. Jen řidič Cybertrucku si po incidentu stěžoval na bolest za krkem, hospitalizaci ale odmítl, takže to asi nebylo nic hrozného.

Pro nás jsou nakonec zajímavé hlavně následky nehody, kdy vidíme značně zdevastovanou Toyotu, třebaže do Cybertrucku vlétla přídí. Ten musel nárazu odolat bokem, který obvykle poskytuje posádce nejméně ochrany, přesto to vypadá, jako by se Corolla od Tesly odrazila a zanechala na ní jen pár relativně malých šrámů. Inu, tato Toyota je „normální” auto, Cybertruck je až 3,1tunové monstrum s neprůstřelnými pláty karoserie, jistou nerovnost v podobném „klání” šlo čekat. Podívejte se na následky sami níže.

Tesla Cybertruck je automobilové monstrum svého druhu, nakonec tak není divu, že se od ní jiné vozy na silnici při nehodě skoro odráží, jak můžete vidět níže. Foto: Tesla

Zdroje: Autopian, The Verge, boddhya@Reddit, cjysqpb@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.