Půjčovna aut odmítla Maxi Verstappenovi půjčit Mercedes-AMG GT, prý je na něj moc rychlý

Takovou studenou sprchu „Super Max” nedostal ani od Sebastiana Vettela při vítězném ceremoniálu. Případ jen připomíná, že objektivními parametry definovaná pravidla jsou sice nezbytná, nikdy ale nedokážou rozumně reflektovat životní realitu.

Takový vánoční dárek Max Verstappen jistě nečekal. V rámci zimní přestávky Formule 1 vyrazil s rodinou a přáteli trávit část vánočních svátků do Portugalska, kde ho hned po příletu do Algarve čekalo velmi nepříjemné překvapení. Na místo dorazil ve svém soukromém tryskáči, celá skupina pak měla pokračovat v cestě s pomocí aut půjčených od autopůjčovny Sixt. Max si - vzhledem k jeho někdejší rivalitě s Lewisem Hamiltonem možná překvapivě - zamluvil Mercedes-AMG GT 63 v jeho čtyřdvéřové verzi, což je celkem příhodný vůz pro šampióna Formule 1 s rodinou. Ne však podle Sixtu.

Autopůjčovna mu po kontrole dokladů oznámila, že mu takové auto půjčit nemůže, neboť je na něj - podržte se - příliš rychlé. Co na tom, že pravidelně jezdí rychlostmi přes 350 km/h s prstem v nose, AMG GT, které v různých verzích jezdí rychlostmi okolo 315 km/h, je na něj najednou moc. A nejde jen o to, Verstappen je podle všeho jedním z nejlepších řidičů, které kdy poznal tento svět, to dokazuje od útlého dětství v nespočtu disciplín, které postupně ovládl. Dokázal zvítězit ve velké ceně Formule 1 dřív, než měl řidičák, a v posledních letech přepsal snad polovinu historických rekordů královny motorsportu. Pro Sixt cokoli z toho nic neznamená - je mu pořád jen 26 let a půjčovna vyžaduje pro poskytnutí AMG GT vyšší věk, konec debat.

Že se případ stal, potvrdil mluvčí Sixtu, který se nad výše popsaným ani nepozastavil: „Ve snaze o nalezení vstřícného řešení na místě dostal pan Verstappen jiné prémiové vozidlo z naší nabídky,” stojí v prohlášení Sixtu. Nakonec tedy AMG GT dostal Maxův manažer Raymond Vermeulen a tušíme, že si oba auta po chvíli prohodili. Je ale fascinující, že museli hledat takovou „českou cestu”, aby v tak jasném případu dosáhli svého.

Na jednu stranu samozřejmě chápeme, že autopůjčovna má pravidla, která lidé v jejích zastoupeních musí respektovat. A pramení nepochybně z pojistných smluv, které Sixtu garantují nižší ceny pojistného, když nepůjčují auta určitých schopností určitým statisticky rizikovým skupinám. To všechno dává smysl, když ale stojíte tváří v tvář trojnásobnému mistrovi světa F1, nemůžete mu do očí říci, že mu nepůjčíte auto z takových důvodů, to je marketingové faux pas nejvyšší kategorie. Sixt mohl ukázat svou flexibilitu a auto Maxovi poskytnout třeba s tím, že jej nemůže vzhledem k jeho věku pojistit a riziko jde za ním - bylo by mu to vzhledem k jeho majetku (a také faktu, že letos neboural dokonce ani při závodech...) úplně jedno a Sixt by nic neriskoval. Místo toho ale předpis zůstal předpisem a Sixt má místo dobrého marketingu spíš z ostudy kabát...

