V médiích se v uplynulých letech pravidelně mluvilo o tom, že umírá Putin, ten nyní kontruje tím, že než jsme se to toho stačili nadát, zmírat začaly perly evropského automobilového průmyslu. Podle něj zcela nesmyslně.

Ruský prezident Vladimir Putin - a ne, že by nás to mrzelo - se do pozornosti automobilových médií moc často nedostává. Tentokrát se ale ukázal na petrohradském ekonomickém fóru, kde Lada představila docela převratný nový model Azimut, jakousi moderní variaci na její nejslavnější Nivu. A protože to nebyla zdaleka jediná automobilová novinka, okolo které se tam točila pozornost (k některým dalším se ještě dostaneme), nevyhnul se Putin při následném setkání s novináři ani automobilovým tématům.

Řekl toho víc, pozornost ale vzbudil hlavně uštěpačnými poznámkami na adresu německého automobilového průmyslu. Tomu se aktuálně dvakrát nedaří, a byť jsme přesvědčeni, že klíčovou roli v tom hraje přeregulovanost celé Evropy a sázka na špatnou technologii, tedy něco, co si do značné míry sami Němci skrze EU (a zde se toto slovo obzvlášť hodí) posicherovali, výrobcům aut v Německu zaručeně nepomohlo ani zdražení energií. To přišlo také v reakci na konflikt na Ukrajině a snahu odstřihnout Rusko od příjmů z Evropy za dodávky některých surovin, mimo jiné plynu. A právě této části problémů Německa Putin nerozumí, jak informuje agentura RIA Novosti.

Podle agentury Vladimir P. včera řekl, že Německo balancuje na hranici recese a neexistuje žádné rozumné vysvětlení, proč odmítá ruský plyn. Kvůli tomu mají nyní kolabovat i perly jeho průmyslu: „Proč? Ale vážně, pro co?” zeptal se Putin řečnicky na důvody nezájmu Němců o „jeho” plyn. „Volkswagen umírá, Porsche umírá, sklářský průmysl umírá, průmysl hnojiv umírá. Kvůli čemu? Abych naštval průvodčího tím, že si koupím lístek a pak nepojedu? Je to nesmysl,” řekl Putin ve zjevné narážce na to, že si Němci za miliardy postavili plynovody umožňující přímé dodávky plynu, které nyní nevyužívají.

Někteří jistě řeknou, že Putinovi uniká širší kontext, neboť jde o do značné míry morální odpověď na jeho počínání v souvislosti s Ukrajinou. Na druhou stranu ale platí i to, že Rusové si pro své suroviny našli odběratele jinde a je otázkou, zda německý „neodběr” neznamená větší problém pro Německo než pro Rusko. Názor na tuto jistě ožehavou záležitost jste si ale nejspíš už dávno udělali sami.

