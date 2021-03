Putinovu limuzínu nafotili s černými nárazníky a zrcátky, že by nová základní verze? před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aurus

Berte to s nadsázkou, ale... vypadá to tak. Zjevně testovací vůz z flotily automobilky vypadá jako Škoda Fabia Junior a je-li to jen náhoda, pak skutečně svérázná.

Aurus Senat známý pro svou podobnost s britským Phantomem a osobou prvního uživatele též též jako ruský Rolls-Royce či Putinova limuzína, se brzy začne volně prodávat. Ruku v ruce s tím začne i skutečně sériová produkce v továrně Sollersu, kde se dříve vyráběly Fordy, a tak nepřekvapí, že se to v provozu znovu hemží testovacími auty, jenž zřejmě dolaďují poslední detaily.

Většinou nepřekvapí - obvykle jsou bílá, tu jiná, v některé z dobře známých specifikací. Koncem minulého týdne se ale jednomu z Rusů podařilo nafotit přímo v Moskvě v provozu Senat, který nevypadá jako žádný jiný. Není totiž bílý, není ani černý, je... bílo-černý. Možná si řeknete, že se na některém z prototypů prostě objevily různě lakované či nelakované části karoserie s nejspíše to bude pravda. Je ale zajímavou náhodou, že černé zůstaly právě ty, které zůstaly.

Auto totiž má černé oba nárazníky a kryty vnějších zpětných zrcátek, čímž nápadně evokuje totálně oholené verze levných aut, něco jako Škodu Fabia. Obvykle potřebujeme ilustrátory, aby nám namalovali, jak by drahá auta vypadala v levných verzích, ale tady to máme černé na bílém in natura přímo z dílen automobilky.

Je pochopitelně krajně nepravděpodobné či spíše zcela nemožné, že by Aurus něco takového prodával, je to ale úsměvný pohled, a tak jsme vás o něj nechtěli připravit. Bylo by jistě komické, kdyby v případě ekonomických problémů Ruska přicválal Vladimir Putin na významnou schůzku s takto vyvedeným Aurusem se slovy, že Rusové zkrátka musí šetřit. Podívejte se na to níže na embedu z Instagramu a případně se mrkněte i na zdrojový odkaz, kde stejné auto uvidíte i zezadu. Práva k tomuto záběru bohužel získat nešlo.

Takto známe Aurus Senat z oficiálních fotek, jako honosnou, noblesní limuzínu s bohatou výbavou. Níže jej můžete vidět v provedení nemajícím daleko k teoretickému úplnému základu. Foto: Aurus

Zdroje: eldartimerkhanov@Instagram, Nomerogram

Petr Miler