Radar zachytil KITT z Knight Ridera, jak jede městem o 44 procent vyšší než povolenou rychlostí, i když měl stát v muzeu

Muzeum dostalo výzvu k zaplacení pokuty a přísahá, že s autem roky nikdo nejel. No jo, ale tohle je KITT, takže... Takže co když si vyjel sám? Však kolikrát jsme „ho” to viděli v televizi dělat?

včera | Petr Miler

Foto: Volo Auto Museum, publikováno se souhlasem

Asi už to dnes není taková modla jako v časech našeho mládí, kdy jsme v pohraničí žhavili drát, abychom chytili poslední epizodu na některé z německých televizí. „Es tut mir leid, Michael,” pravil tehdy humanizovaný automobil (no, muselo to tak být...) KITT, když pro svého rytíře v černé kožené zbroji zrovna nemohl něco udělat. Ale bylo to zřídka, Knight Rider byl jinak pohádkou, která měla vždy dobrý konec.

Úplně dobře ale vlastnictví velmi věrné repliky KITTu nekončí pro Volo Auto Museum z amerického Illionis, které dostalo dostalo od newyorského finančního odboru dopis jako od Hřiba, ve kterém je muzeu kladeno za vinu, že jím vlastněné auto zásadně překročilo nejvyšší povolenou rychlost v Brooklynu v zóně s maximálně povolenou čtyřicítkou. Auto tam jelo asi 58 km/h, což je přesně 44 procent přes limit, to není málo. Podobně jako u nás se ale ze všeho dá vyplatit 50dolarovým výpalným, to je něco přes tisíc korun.

Přijde vám to banální? No není, protože muzeum říká, že se nic takového nemohlo stát. Jeho KITT je prý už roky zaparkován v muzeu, aniž by se hnul, navíc Volo je od „místa činu” vzdálené skoro 1 400 km. Dokumentace přestupku ale hovoří jasně, podívejte se na ni sami - jasný KITT, značka KNIGHT na zádi, není co řešit...

Asi už chápete podstatu celé věci. Radar zachytil auto se značkou KNIGHT a Volo má auto přihlášené na lokální značku na přání se stejným nápisem. Na autě je ale kalifornská poznávací značka KNIGHT, která nevypadá jako pravá, je to zřejmě legrácka za sklo, kterou koupíte na internetu stejně jako „espézetky” s nápisy typu MILAN. Jak si systém z Illionis spojil přestupek zrovna s autem registrovaným beztak v jiném státě, nevíme, ale stalo se to. Vypadá to jako jeden velký legrační omyl.

Tak aspoň vše vysvětluje Volo s tím, že „KITT se z našeho muzea nepohnul už léta!” Ale co když... Co když to není pravda? Že ho nikdo živý neřídil, nakonec nic neznamená, je-li to dokonalá replika (a novější verzi vozu má i jako vzácný originál). Tak si KITT prostě po letech vyjel, no co? Takto bychom argumentovali jako New York, platit výpalné je prostě třeba.


Volo Auto Museum říká, že jeho KITT prostě stojí na místě a basta. Foto: Volo Auto Museum, publikováno se souhlasem

Pokuta z New Yorku říká, že možná ne... Anebo se spíš někdo prohnal před radarem se značkou „z trafiky”. Foto: Volo Auto Museum, publikováno se souhlasem

Zdroj: Volo Auto Museum

