Rallyové speciály WRC prohánějící se kolem tuctových aut v běžném provozu jsou podívanou k nezaplacení

Je otázkou, jak dlouho něco takového vůbec bude možné ještě vídat. působí to jako přežitek z dob, kdy bezpečnost za každou cenu nebyla nejvyšší hodnotou pro všechny široko daleko. Zatím to ale možné je, tedy alespoň někde.

Pro fanoušky rally to bude něco docela obyčejného, kolik takových lidí ale v Česku je? Automobilové soutěže zvlášť v některých částech země dokážou přitáhnout slušnou „nahodilou” pozornost, nadšenci schopní jezdit po rallyových kláních po celém Česku a na nich přejíždět mezi jednotlivými rychlostními zkouškami tak, aby viděli na vlastní oči vždy pár nejlepších průjezdů... To dělá opravdu jen hrstka lidí. A to říkám jako člověk, který se celý život pohybuje v komunitě největších automobilových „bláznů”, které aspoň jednou denně napadne, co za pěkné auto by se dalo pořídit výměnou za nějaký tělesný orgán.

Komukoli z oné hrstky tak bude dobře známé, že při rallye na oko nejde o pár rychlých průjezdů po uzavřených rychlostních zkouškách. Technicky vzato je smyslem dojet odněkud někam po běžných silnicích, z nichž jen malé části tvoři ony erzety, o které vlastně jediné jde. Rallyový speciál se tedy celou dobu pohybuje „po svých”, musí mít schválení (jakkoli specifické) pro běžný provoz a na silnicích se logicky musí zapojit do běžného provozu. Když takto spatříte třeba prehistorický Ford Focus WRC Václava Pecha, je to jistě jistě zajímavé setkání, úplně stejně se ale do provozu zapojují i nejnovější „wéercéčka”. A právě to můžete vidět níže.

Na českých silnicích máte smůlu, tady se světový šampionát nejezdí a účast nejnovějších speciálů v lokálních soutěžích je omezena. V Chorvatsku mají možnost tento spektákl vidět. A byť dávno pryč jsou časy, kdy závodní piloti v provozu předváděli opravdu divoké věci (dnes má každé auto sledování přes GPS a za rychlé ježdění by byl pilot potrestán), pořád se i v rámci nastavených mantinelů dají předvést zajímavé kousky. Ono to, že musíte jet 90 km/h, neznamená, že na tuto rychlost nemůžete zrychlit za 2 sekundy nebo v tu chvíli dělat jiné vylomeniny.

Sestřih níže ukazuje i takové záležitosti, třeba ne úplně šťastní manévr Hyundai i20 N Rally1, které předjelo Citroën Berlingo těsně před sjezdem z dálnice. Zajímavý je také pohled na šíři aut vedle vozů z běžné produkce při předjíždění, patrné je to třeba na Toyotě GR Yaris Rally1. Vidět lze ale i Ford Puma Rally1 Hybrid Rally1, jehož fotky lemují tento článek, závodní Škodu Fabia, Alpine A110 a další zajímavé kousky. Podívejte se na to sami, jsme skoro přesvědčeni, že takovou věc jednoho dne někdo zakáže. I když se na záběrech vlastně neděje nic zase tak zvláštního...

Speciály WRC je pořád možné spatřit v běžném provozu během automobilových soutěží, jak můžete vidět níže. Ford Puma Hybrid Rally1 mezi nimi nechybí, jak dlouho ale něco takového bude možné? Foto: Ford

