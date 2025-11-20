Range Rover si utahuje z pokusu Číňanů napodobit jeho slavnou reklamu, při kterém tak katastrofálně selhali
Petr MilerSkoro se chce říci, že to muselo přijít, a tak to přišlo. Způsob, s jakou elegancí a efektivitou to Britové udělali, si ale zaslouží uznání. V dnešní rozhněvané společnosti se zbytečně nepokouší zasévat další svár, jakkoli trochu soli Číňanům do rány jistě přisypávají.
před 5 hodinami | Petr Miler
Čínské automobilky často touží po mezinárodním uznání. A dá se to chápat, jsou mladé, jsou neznámé, přesto mohou nabízet zajímavá auta za dobré peníze, kterých si lidé nevšímají jen proto, že na svých přídích nemají slavná loga. Pokud je tedy vůbec někdo zná.
Jak to změnit? Co takhle propagačním spotem na úrovni vyjetí skokanského můstku Audi s pohonem quattro? To jsou věci, které okamžitě přináší respekt, prestiž, známost... Přesně o to se Číňané pokusili na 999 schodech vedoucích k tzv. Nebeské bráně v pohoří Tianmen, krutě se to ale obrátilo proti nim.
Nechme nyní stranou, že konkrétně automobilka Chery nebyla moc originální, protože se tak pokusila napodobit slavnou reklamu Range Roveru, to je jako by dnes BMW propagovalo xDrive na skokanském můstku. Na druhou stranu, toto pozadí dává možnost šplhat po zádech úspěchu jiných, takže by to pro Chery fungovalo, to by ale muselo uspět. Neuspělo. SUV Fulwin X3L proměnilo potenciální epický hit v epické selhání, když se zamotalo do pomocného lana, ze schodů div nespadlo a poškodilo zábradlí slavného schodiště. Místo uznání přišel mezinárodní posměch, za který se automobilka musela veřejně omluvit celému čínskému národu.
Konec příběhu? Pro Range Rover ne. Byl to jeho model Sport, který se k Nebeské bráně v roce 2018 úspěšně vyšplhal, a tak si nyní značka přisadila na sociálních sítích s pomocí přiloženého videa. Nikoho jiného v něm nejmenuje, nic jiného neukazuje, jen na pozadí 7 let starých záběrů konstatuje: „Je těžké překonat Range Rover Sport,” což je zjevně pravda, prostě a jednoduše. A záhy dodává: „Ale milujeme výzvy.”
Je to přátelské pošťouchnutí, nekonkretizovaná, ale každému jasná narážka, která současně říká, že se automobilka nebude zlobit, když Číňané nepřestanou zkoušet a nakonec to dokážou. Pak bude čas na nové výzvy. Sympatický počin, co říkáte? Navíc velmi efektivní - video se dočkalo ohromné pozornosti, aniž by firma musela pořídit jediný nový záběr.
Tohle chtěli dokázat i Číňané ale nezvládli to dost spektakulárním způsobem. Range Rover je nyní škádlí, ale tak asi jen tak nevinně, jak to jde. Foto: Land Rover
Zdroj: Range Rover@Instagram
Bleskovky
Nejčtenější články
Živá témata na fóru
