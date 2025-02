Realitní magnát poprvé prohnal Bugatti schopné zrychlit na 500 km/h za 20 s u sebe na dvorku, málem z toho dostal infarkt před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti Newport Beach, tiskové materiály

Už od pohledu působí jako bestie, která těžko hledá sobě rovného. A jakmile jej nastartujete, pomalu vám rozerve uši řevem svého motoru. Není to ale pořád nic ve srovnání s tím, když poprvé šlápnete na plynový pedál.

Pokud alespoň čas od času sedláte závodní auto, nejspíš víte, že neexistuje nic jiného, co by vám zprostředkovalo tak ryzí a intenzivní zábavu za volantem. Než na ni ovšem dojde, je třeba překonat řadu překážek. V prvé řadě se musíte dostat na závodní okruh, neboť takové speciály obvykle nemají registrační značky a na normální silnice tak nesmí. Čím exkluzivnější a komplexnější pak dané auto je, tím víc vyvstává potřeba vlastního týmu mechaniků, kteří vám budou neustále po ruce. Ve finále tak není překvapivé, že o vlastnictví závoďáku sice mnozí sní, ovšem jen málokdo si jej nakonec může dovolit.

Realitní magnát Manny Khoshbin se usilovnou prací dostal do pozice, kdy si může pořídit zřejmě jakékoli auto planety. A protože je velkým fanouškem Bugatti, nepřekvapí, že si objednal i Bolide, tedy okruhovou verzi Chironu, která vznikla pouze ve 40 kusech. Jeho černě lakovaný dorazil z Molsheimu do Spojených států v lednu, přičemž Bugatti má v zámoří pro své zákazníky naplánovaný první okruhový den až v květnu. To je opravdu dlouhá doba, která vyžaduje nemalou trpělivost, zvláště když vám v garáži trůní 1 600 nespoutaných koní.

Pokud vše výše zmíněné spojíte ještě s rozsáhlým „dvorkem” za Khoshbinovo rezidencí, kde si může dělat v podstatě cokoli, co se mu zamane, není až takovým překvapením, že se Manny rozhodl usednout za volant a Bolide trochu protáhnout právě u sebe doma. „Nemyslím si, že dokážu čekat čtyři měsíce a každou noc přemýšlet o tom, jak asi tahle bestie jezdí,“ uvedl na novém videu. Stejně jako zmínil, že sedadlo rozhodně není tak komfortní jako to, kterým disponuje Rolls-Royce Spectre. Něco takového ale pochopitelně ani neočekával, tohle je zkrátka závoďák s pětibodovými pásy.

Odlišná od normálních aut je tedy i startovací procedura, místo zastrčení klíčku do zdířky je totiž třeba zmáčknout tři tlačítka, kdy první „probouzí“ vůz, druhý palubní elektroniku a třetí pohonnou jednotku. Osmilitrový šestnáctiválec pak po jeho stisknutí štěkne způsobem, jaký je majitelům silničních Bugatti cizí, ještě hrozivějším způsobem se pak projevuje po výraznějším sešlápnutí plynového pedálu. „Ještě nikdy mi takhle nebilo srdce, to auto vám skoro přivodí infarkt,“ uvedl Manny po projížďce. Na tu květnovou jsme teď zvědavi o to víc.

