Red Bull vyvinul nejrychlejší kamerový dron světa pro úchvatné letecké záběry F1, jen ten stačí Maxi Verstappenovi

Určitě vás napadlo, jaké by to bylo sledovat celé kolo monopostu Formule 1 optikou dronu vznášejícího se těsně nad vozem. Něco takového možné dosud nebylo, díky spolupráci rakouské stáje s firmou DDG to ale možné je a nejspíš to změní způsob, jak F1 sledujeme.

Již tento víkend, vlastně neobvykle spíš v pátek a v sobotu, nás čeká letošní první závod Formule 1. Nezvyklé načasování, které bude vlastní i druhé velké ceně, nemá spojitost s časovým posunem. Datum konání ovlivnil ramadán, který muslimové začínají slavit 11. března. Respektive ještě o chlup dřív, a to v momentě, kdy se na nebi objeví první srpek měsíce. Z toho důvodu musel být druhý podnik v Saudské Arábii přesunut již na sobotu 9. března. A aby se týmy stihly přesunout z dějiště prvního závodu v Bahrajnu, pojede se na tamním okruhu taktéž v sobotu, ovšem 2. března.

Vedení F1 nedávno přistoupilo k testování dronů, které by šampionát pomáhaly zachytit ze vzduchu. Nakonec však bylo rozhodnuto, že využívány prozatím nebudou a příslušné záběry budou natočeny z vrtulníků, jako tomu bylo v předchozích letech. Proč tomu tak je, do jisté míry demonstruje Red Bull. Rakouská stáj totiž před pár dny v rámci filmovacího dne navštívila okruh Silverstone, kde úřadující šampion Max Verstappen poprvé (tehdy mimo pozornost kamer) usedl do nového monopostu jménem RB20.

Právě ten chtěl tým zachytit neobvyklým způsobem, proto již před více než rokem přistoupil ke spolupráci s nizozemskou společností Dutch Drone Gods (DDG). Cílem bylo vyvinout dron, který bude schopen dosahovat rychlosti 350 km/h. To je oproti běžným dronům neskutečný posun, neboť ty zvládnou letět zhruba 60kilometrovým tempem. V té chvíli ale ve vzduchu vydrží i desítky minut. Ultra rychlá verze však baterie „vycucla“ během pouhých tří minut, což byla hlavní výzva.

Součástí vývoje byli i bývalý jezdec Red Bullu David Coulthard a testovací jezdec Liam Lawson, kteří se na jiných tratích proháněli v někdejších monopostech RB18 a RB19. Logicky to ale byl nakonec Verstappen, kdo nastoupil do přímého srovnání. Následně uvedl, že byl překvapen tím, kterak s ním dron zvládal držet krok. Profitovat by z toho následně měli fanoušci, neboť drony jim nabídnou „trochu jiný pohled na sledování F1“. To potvrdil i Coulthard.

Můžeme očekávat, že drony vlastně archaické vrtulníky při natáčení záběrů ze vzduchu při závodech dříve nebo později nahradí, jak ale padlo výše, letos zatím zůstane vše při starém.

Unikátní dron vyvinutý nizozemskou společností DDG Verstappenovi nejen stačil, jeho nový monopost RB20 s 900 koňmi dokázal chvílemi i překonávat - zrychlit na 300 km/h totiž dokáže za pouhé čtyři sekundy. Foto: Red Bull Racing, tiskové materiály

