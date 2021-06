Rekord silničních aut Nürburgringu znovu padl, časy už začínají být absurdní před 5 hodinami | Petr Miler

Ještě před pár léty platné absolutní rekordy soutěžních speciálů z 80. let se pro silniční vozy zdály být zcela nedostižné. Nyní se bavíme o tom, kdy je pokoří první vůz, se kterým můžete vyrazit pro rohlíky.

Skoro přesně před osmi léty jsme vzpomínali na rekordy tragicky zesnulého Stefana Bellofa z Nordschleife Nürburgringu, které zajel s tehdy vrcholným soutěžním Porsche 956. Nebylo to náhodou, tou dobou stála na vrcholu automobilové evoluce tzv. Svatá trojice hybridních hypersportů, z nichž ten britský, McLaren P1, měl být prvním silničním vozem, který pokoří sedmiminutovou hranici. Nestalo se to, ale i kdyby ano, na Bellofových 6:11 to zdaleka nemělo.

Dnes se píše rok 2021 a absolutní rekord Nordschleife už se dostal pod 6 minut. To ale tak zajímavé není, neděje se to ani při závodech a účelově postavené, silničně nehomologované cokoli může být na Ringu rychlé lecjak. Pozoruhodnější je posun mezi auty schválenými pro silniční provoz. Tam už se pohybujeme okolo mety 6:40, což je neskutečné, uvážíme-li, že ani nejrychlejší ef-jedničky se v 70. letech nedostaly pod hranici 7 minut. A právě na tomto poli máme staronového rekordmana.

Jde o Porsche 911 GT2 RS předchozí generace 991 s paketem Manthey Racing. Nejde tedy o zcela sériový vůz, i když paket vylepšující zejména aerodynamiku a také podvozek je možné k vozu přikoupit přímo od Porsche, které s Manthey Racing úzce spolupracuje. Tohle auto uzmulo rekord Ringu už dříve, když se s časem na kratší verzi okruhu dostalo těsně přes 6 minut a 40 sekund a na delší na 6:48,047. Tovární pilot Porsche Lars Kern, který vůz řídil, už tehdy říkal, že GT2 RS MR má na čas pod 6:40, jen nebyl prostor jej dosáhnout. A že se na Ring vrátí, aby to dokázal.

Moc jsme tomu nevěřili, 911 GT2 RS je vrcholnou evolucí staré 911 991, tedy končící vůz. Jenže Mercedes-AMG GT Black Series v mezičase zajel o skoro 5 sekund lepší čas a to byla pro Porsche hozená rukavice. Tak se druhá stuttgartská automobilka na okruh vrátila a dosáhla času 6:38,84 na kratší a 6:43,30 na delší verzi okruhu. To už jsou skutečně absurdní hodnoty na vůz, který pořád může na silnici, je to už jen 27 sekund „za Bellofem”. Podívejte se sami na zatím alespoň částečný záznam rekordního kola níže.

Porsche 911 GT2 RS generace 991 ve verzi MR je staronovým rekordmanem Severní smyčky Nürburgringu, jeho čas už se blíží někdejším dekády platným rekordům závodních aut Stefana Bellofa. Foto: Porsche

