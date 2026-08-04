Renault navezl do země 100 nových aut jen proto, aby naštval lidi pohledem na něco, co si stejně nemohou koupit
Petr MilerFrancouzi zvolili vskutku neobvyklou marketingovou strategii. A jsou na ni zjevně tak hrdí, že mají potřebu se o ní zmiňovat i před těmi, kteří by se o ní jinak neměli šanci dozvědět.
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Renault navezl do země 100 nových aut jen proto, aby naštval lidi pohledem na něco, co si stejně nemohou koupit
před 9 hodinami | Petr Miler
Francouzi zvolili vskutku neobvyklou marketingovou strategii. A jsou na ni zjevně tak hrdí, že mají potřebu se o ní zmiňovat i před těmi, kteří by se o ní jinak neměli šanci dozvědět.
Zdá se, že žijeme ve světě, kde se utrhnutí si kousku pozornosti skoro za každou cenu stalo v marketingu králem všeho. Vystoupení řady politiků na sociálních sítích jsou tak stupidní, až člověk obrací oči v sloup, ale zaujmou, a to stačí. Některé reklamy jsou tak tupé, až to k propagovanému produktu vytváří spíš averzi, ale zaujmou, a to stačí. To se pak nesmíme divit, když si i jiné propagační aktivity vystačí se snahou zaujmout a dál nic.
Takto k věci zřejmě přistoupil i Renault, který se rozhodl vzít 100 kusů nové generace modelu Twingo, naložit je na trajekt a rozvézt k dealerům. Standardní postup? Vlastně ano, jen s tím, rozdílem, že je takto odvezl k britským dealerům, kde auto nikomu neprodá. Dokonce ho tam ani nemůže nikomu pořádně předvést, protože vůz nemá britskou homologaci a zatím se pořád nevyrábí s volantem vpravo. Auta tak budou stát u dealerů jen jako ukázka toho, co lidé stejně nemohou mít. A ani neví, kolik to bude stát, nemohou si to objednat, nic.
Tento stav vydrží v platnosti cirka půl roku, takže si opravdu nejsme jisti, kam si tím Renault může pomoci. Vyvolá očekávání, to ano, ale pozitivní? Tušíme, že nadšení z auta kombinované s nemožností ho byť jen projet bude spíš zdrojem frustrace, zklamání, naštvání...
Buď jak buď, stovka aut dorazila na speciálních přívěsech v jediné barvě Absolute Green s 16palcovými černými ocelovými koly. Nové Twingo je vzhledově sympatické auto, takže i tak zaujme, problém je v tom, že je jen elektrické, což z něj zatím dělá jen zklamání - je to vůz málo použitelný a současně moc drahý. Ani českou cenu zatím neznáme, francouzských 19 490 Eur, tedy skoro půl milionu korun za super oholený základní model ale nevěští nic dobrého. Ale fešácký žebrák, tedy pardon žabák to je, co říkáte?
Má smysl ukazovat lidem něco, co si nemohou a hned tak nebudou moci koupit, nemohou to vyzkoušet a vidí to v provedení, které se ani nebude nabízet? Renault má pocit, že ano. Foto: Renault
Zdroj: Renault
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