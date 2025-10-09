Renault poprvé ukázal nové Twingo. Může být šik, smutnému osudu Fiatu 500e ale uteče jen stěží

Přijde nám pošetilé se nyní tímto směrem vydat, automobilky ale zkrátka mají pocit, že ví lépe, co zákazníci chtějí, než to víc zákazníci sami. Nebylo by lepší se poučit z nezdarů jiných, kteří uvažovali stejně a tvrdě narazili?

před 7 hodinami | Petr Prokopec

Renault poprvé ukázal nové Twingo. Může být šik, smutnému osudu Fiatu 500e ale uteče jen stěží

Foto: Renault

Přijde nám pošetilé se nyní tímto směrem vydat, automobilky ale zkrátka mají pocit, že ví lépe, co zákazníci chtějí, než to víc zákazníci sami. Nebylo by lepší se poučit z nezdarů jiných, kteří uvažovali stejně a tvrdě narazili?

Malá auta si lidé kupují především pro jízdu po městě či v jeho okolí. Elektrický pohon u nich tedy na první pohled nemusí být až takový problém, neboť není třeba dojezd v řádu stovek kilometrů. Kapacitu menších baterií lze už i v Česku dočerpat poměrně rychle, a byť to pořád není nic pro lidi bydlící v činžácích, s omezeným využitím takového auta by to možná mohlo jít spojit. Přesto je pokus elektrifikovat zrovna tento segment nyní odsouzen k nezdaru.

Zejména u takto jednoúčelových aut nejsou lidé ochotni utratit za nový vůz velké peníze. Bateriový pohon je ale právě s vysokými sumami neodvratně spojen. Očekávat se tedy dá maximálně úvodní zájem o tu kterou novinku, po kterém ovšem přichází ticho po pěšině. Ostatně se jen podívejte, jak dopadl Fiat 500e. V elektrickou verzi Italové původně vkládali nemalé naděje, nakonec však museli vyvinout i tu spalovací, aby vůbec ještě měli co prodávat.

Do stejného segmentu se přesto nyní chystá i nový Renault Twingo E-Tech, který bude plně odhalen 6. listopadu, tedy za necelý měsíc. Francouzi ho poprvé ukázali teď s tím, že u něj se základní cenou chtějí zamířit pod 20 tisíc Eur, tedy pod metu půl milionu korun. Na poměry elektrických aut to samozřejmě není mnoho, když se však budeme bavit o malých autech jako takových, jde o neskutečnou dardu. Ostatně od 419 900 Kč je k mání i taková Škoda Fabia, tedy daleko větší vůz. A pořád o hodně větší Dacii Sandero si můžete koupit dokonce již od 335 tisíc korun.

Rumunský hatchback vám za danou cenu nabídne 100 koní schopných spalovat i LPG, s nádržemi o kapacitě 50 a 40 litrů tak jeho akční rádius není omezen pouze hranicemi města. Místo toho vás teoreticky bez jediné zastávky dokáže dovézt až na Azurové pobřeží. Oproti tomu Twingo E-Tech bude svými parametry odpovídat spíše Dacii Spring. Na délku mu tedy máme naměřit 3 750 milimetrů, zatímco v případě baterií se kapacita bude nejspíše pohybovat okolo 25 kWh a reálný dojezd cirka do 200 kilometrů.

Je samozřejmě možné, že Renault své novince dodá paket z modelu 5 E-Tech, který počítá s 40 kWh. Ovšem ani poté nebude vykompenzován dojezd plynové Dacie. A nejspíše ani výkon, neboť v základu Francouzi nabízí 95 koní. S těmi je pak sice zrychlení razantnější než u Sandera, ovšem zrovna dynamika není tím, nač by klientela v této obchodní třídě kladla největší důraz. Elektrické Twingo tedy skutečně nejspíše jen zpočátku zaboduje svým retro-vzhledem, než bude čelit slabému zájmu. Smutnému osudu Fiatu 500e uteče jen zázrakem, popř. za peníze všech, kteří ho kupovat nebudou.


Nové Twingo E-Tech se vzhledově vrací k originálu z 1993 a může být šik. Jenže oproti němu bude stát ranec, za dané peníze navíc nenabídne jakkoli větší využitelnost. Foto: Renault

Zdroj: Renault

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.