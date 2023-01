Revoluční tahače Tesly se porouchávají jako na běžícím pásu, v tomto ohledu jsou skutečně převratné před 3 hodinami | Petr Prokopec

Jestli se od tahačů a kamionů obecně něco očekává, pak je to schopnost sloužit po stovky tisíc kilometrů bez větších problémů, neboť jen tak mohou plnit svůj účet. Kamiony Tesly ale padají jako hrušky, i když jich jezdí jen pár.

Docela by nás zajímalo, co se v aktuálně honí v hlavách významných investorů Tesly. Ti na jednu stranu přišli o ohromné peníze, podle analytika společnosti Wedbush Dan Ives ale poslední vývoj spojený s výrobcem elektromobilů investory obvykle nezneklidnil. Ba co více, hodnota značky na akciových trzích v posledních dnech leze opět nahoru. Děje se tak ve chvíli, kdy Tesla bojuje s hned s několika kauzami. Jedna z těch nejskloňovanějších má kořeny v roce 2016, kdy firma vypustila do světa video oslavující dokonale autonomní jízdu Modelu X. Jenže jak se ukázalo, vše bylo jen nahrané a vůz ve skutečnosti dokonce i naboural.

Bloomberg se tuto záležitost rozhodl prozkoumat mnohem hlouběji a přišel s ne až tak překvapivými zjištěními. Produkci videa dirigoval sám šéf automobilky Elon Musk, který kvůli tomu zrušil i jiné své pracovní povinnosti, aby se přípravě tohoto materiálu mohl osobně věnovat. A mimo jiné po týmu požadoval, aby se na začátku objevilo černé pozadí, díky kterému ideálně vynikne sdělení „Člověk sedící v sedadle řidiče je zde pouze z legálních důvodů. Nedělá však vůbec nic. Auto dělá vše samo.“ To ale neodpovídá skutečnosti, video je sestříhané z několika různých jízd a operátor musel mnohokrát zasáhnout, aby k havárii nedošlo dříve.

Pokud si uvědomíme, že Tesle jde kvůli jejím autonomním technologiím po krku pomalu každý úřad v Americe, stejně jako jí hrozí velké množství civilních žalob, pak by investoři skutečně klidní být neměli. Zvláště když nejde o jediný problém, který je aktuálně se značkou spojován. Dále je totiž třeba poukázat na stále četnější selhání elektrického tahače Semi. S jeho dodávkami Tesla začala loni v prosinci, tedy tři roky poté, co dle původních Muskových slov měla odstartovat sériová výroba.

Ani tak dlouhé zdržení nicméně nevedlo k dokonalosti. V uplynulých týdnech totiž zejména Twitter zaplavily snímky a videa porouchaných tahačů odstavených na okraji silnice. Jeden z nich měl patřit i společnosti PepsiCo, jež převzala vůbec první exemplář. Zda selhal právě ten, nevíme. Ovšem tak jako tak vůz evidentně nevydržel ani dva měsíce v provozu a není jediný. Uvážíme-li, že takových aut je dnes na silnici jen hrstka a dlouhodobá spolehlivost je tím hlavním, co by měl tahač nabídnout, pak je to skutečně revoluční stroj, jak sarkasticky zmiňuje jeden z uživatelů Twitteru, kterého citujeme níže.

„Tohle nejsou obrázky, které byste chtěli vidět. Ale na vyvěšení červených vlajek ještě nedošlo. Nyní bude důležité, jak se se vším vypořádají. Kontrola kvality je velmi důležitá,“ dodal k celé záležitosti Ives z firmy Wedbush. Investiční bublina spojená s touto značkou tedy sice do značné míry splaskla, pořád je v ní ale více vzduchu, než by byla schopna rozumně pojmout. A problémy typu těch zmiňovaných dříve nebo později poslouží jako katalyzátor další „normalizace”.

Elektrický tahač Semi přivedl k Tesle zcela nový typ klientely, a to velké nadnárodní giganty. Těm však jejich vozy selhávají jak na běžícím pásu, jak můžete vidět níže. Foto: Tesla

