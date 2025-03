Richard Hammond a James May se po letech vrátili do míst, kde točili Top Gear, nechápali nic před 5 hodinami | Petr Prokopec

Od konce motoristického pořadu v jeho asi nejlepší formě uplynulo už 10 let. Prostory, kde vznikal, pořád existují, jsou ovšem zdrojem nejen silné nostalgie, ale i podobně silných rozpaků. Také slavné duo vnímá, že žádný nový díl Top Gearu už nejspíš nevznikne.

Vůbec poslední nová epizoda Top Gearu měla premiéru 18. prosince 2022. Natáčet se pak sice začala i 34. série, ovšem ta již na televizní obrazovky nedoputovala. Pouhých pět dnů před zmíněným datem totiž došlo na hrozivou havárii jednoho z moderátorů Andrewa „Freddieho“ Flintoffa. Během ní se ukázalo, že při natáčení pořadu byla hrozivě zanedbána bezpečnostní opatření, což televizi BBC stálo nemalé peníze na kompenzaci. Souběžně s tím na ni dopadla kritika veřejnosti i úřadů.

Už v roce 2023 tak bylo jasné, že natáčení nebylo přerušeno pouze dočasně. A dnes vlastně ani nevíme, co by se muselo stát, aby BBC dala pořadu opětovně zelenou. Jakkoli je to překvapivé, neboť v dobách největší slávy Top Gear lákal k obrazovkám každý týden zhruba 350 milionů diváků z mnoha zemí. Jako takový byl pro televizní stanici zlatonosnou slepicí, která kdákala podle not Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamese Maye.

První zmíněný se ale v roce 2015 naštval, když po návratu z natáčení nedostal teplou večeři, a proto došlo na fyzickou potyčku s jedním z producentů pořadu Oisinem Tymonem. BBC toho využila k neobnovení Clarksonovy smlouvy, se kterým však odešli i Hammond a May. Následovalo několik kol snah o protlačení nových moderátorů, přičemž třeba takový Matt LeBlanc alias Joey z televizního seriálu Přátelé zabodoval. Ovšem i přesto začalo být evidentní, že Top Gear začíná být vyčpělým.

Přesunout se můžeme do dnešních dní, kdy se Hammond a May rozhodli vrátit na „místo činu“, tedy do prostor, kde Top Gear po léta vznikal. Oba moderátoři tedy navštívili aerodrom v Dunsfoldu, který hostil nejen trať Top Gearu, po které Stig proháněl ty nejrychlejší supersporty posledních dvaceti let, ale rovněž studio a stejně tak i zázemí třech aktérů. Ti totiž náměty a scénáře nedávali dohromady na Clarksonově farmě, nýbrž v montážních buňkách, které sloužily i jako šatna pro zmíněného závodníka v bílém overalu.

A dá se říci, že nechápali nic - stav tohoto místa, jak tam vůbec mohli tolik let pracovat, i co z něj zbylo a jaké pocity v nich vyvolává. Nostalgie i jisté trauma, to všechno sem patří. Současný stav těchto „kanceláří“ sice není vyloženě žalostný, ovšem stejně tak je na první pohled patrné, že již delší dobu nejsou využívány a chátrají. Na Hammonda i Maye z prázdných místností dýchá nemalá nostalgie, neboť vzpomínají, co kde kdysi bylo. Je pak sice potěšením vidět tuto dvojku pohromadě, nicméně to samo o sobě jen smutek z daného videa umocňuje. I oni zjevně tuší, že se nevrátí nejen testy Hammonda, Maye a Clarksona, ale ani kdysi „jejich” Top Gear.

Tomu se ovšem divit nemůžeme, nikoli jen kvůli věku populárních Britů. Dnešní automobilová produkce totiž přestává být spojena se zábavou, místo toho musí plnit stále více všemožných pravidel. Kokpity aut tedy stále víc plní otravné zvuky asistenčních systémů, které o sobě dávají najevo i ve chvíli, kdy nic problematického neděláte. Motor oproti tomu již pomalu nemáte šanci slyšet, hlavně tedy ne zvenčí, zatímco uvnitř mu napomáhají reproduktory.

Přihoďte k tomu pozvolný odchod manuálů, tlak na elektromobilitu, stále více byrokratických překážek a rázem máte podhoubí, z kterého pořádný hřib vyroste jen stěží - nejlíp vám to vykreslí sám Jeremy Clarkson. Vlastně nám tak nezbývá nic jiného, než se u obrazovek uchýlit k již často i tisícímu přehrání někdejších epizod. Anebo sledování, jak Hammond a May reagují na to, co bylo vlastně ještě nedávno jejich denním chlebem.

Clarkson, Hammond a May to společně zabalili loni. Nicméně jejich nový pořad The Grand Tour má ještě slušnou šanci se vrátit, v případě Top Gearu už s tím moc nepočítáme. Foto: Amazon Press Centre

