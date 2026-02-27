Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari

Není to překlep, tohle auto skutečně disponuje dokonce víc než třemi tisíci koňmi, navíc je hodně těžké. Těžko si vybrat „lepší” auto k dráždění štěstěny při 20letém výročí nehody, která vás málem připravila o život, že?

Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Bleskovky

Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari

před 3 hodinami | Petr Prokopec

Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari

/

Foto: BYD

Není to překlep, tohle auto skutečně disponuje dokonce víc než třemi tisíci koňmi, navíc je hodně těžké. Těžko si vybrat „lepší” auto k dráždění štěstěny při 20letém výročí nehody, která vás málem připravila o život, že?

Richard Hammond je „bourák“, v dobrém i tom méně lichotivém slova smyslu. Během své kariéry řídil bezpočet aut, mnohá z nich ale také naboural. Kolik takových bylo, možná není ani o on sám, hned dva incidenty se mu ovšem do hlavy zapsaly nesmazatelně. Na první došlo 20. září 2006, kdy Hammond při natáčení Top Gearu usedl do speciálu Vampire s tryskovým pohonem, který je teoreticky schopen dosáhnout rychlosti 595 km/h. Tak vysoko se ovšem nedostal, dragsteru totiž při 463 km/h praskla pneumatika, Hammond ošklivě havaroval a nehodě strávil dva týdny v umělém spánku.

Na druhý incident došlo 10. června 2017 a byl u toho Rimac Concept One, se kterým Hammond havaroval ve Švýcarsku během závodu do vrchu. Elektrický supersport se tehdy skutálel ze 110metrové stráně a začal hořet, britský moderátor tak znovu přežil svou smrt. A jak sám dodává, nijak se z toho nepoučil. Či možná ano, ale trochu podivným způsobem. Rozhodl se totiž, že dvacetileté výročí první nehody oslaví s pomocí elektromobilu dvakrát výkonnějšího, než byl ten u skoro dekádu starého druhého incidentu. Co by se tak asi mohlo pokazit, že?

Naneštěstí nic, natáčení pro projekt Drive Tribe, jehož trosek se Hammond ujmul po letech jeho rozvoje se svými kolegy, totiž přežil jak řidič, tak i BYD Yangwang U9 Ultra. Tedy čínský rekordman a vyzyvatel nejlepších Ferrari, který se pyšní čtyřmi elektromotory, z nichž každý produkuje 755 koní. To je samo o sobě velmi slušné stádo, v tomto případě je ale třeba ho zečtyřnásobit. Jakkoli tedy vůz váží 2,5 tuny, Hammond trefně podotýká, že každou tunu má na povel více než tisíc kobyl, neboť soustava celkově nabízí opravdu šílených 3 018 koní. Tedy nejvyšší výkon, jaký se v produkčním voze objevil.

Kromě pohonného ústrojí pak Hammond vyzdvihuje aktivní podvozek DiSus-X, který mimo jiné dokáže přeskakovat silniční retardéry. Vzhledem k jízdě po okruhu ale na něco takového nedojde, místo toho si Hammond užívá jeho přísavný efekt, redukci náklonů karoserie a ve finále i poněkud futuristický zvuk elektrického supersportu. Protože ale měl možnost U9 Ultra otestovat jako první západní novinář na světě, těžko říci, zda si při svém devítiminutovém chválozpěvu nechtěl Čínu rozhněvat. Svou klíčovou misi ale splnil, přežil jak on, tak auto.


Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari - 1 - BYD Yangwang U9 Extreme Nurburgring Nordschleife 2025 kolo rekord lap record 01Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari - 2 - BYD Yangwang U9 Extreme Nurburgring Nordschleife 2025 kolo rekord lap record 02Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari - 3 - BYD Yangwang U9 Extreme Nurburgring Nordschleife 2025 kolo rekord lap record 03
Yangwang U9 Ultra dostal do vínku 3 018 koní, které nakonec Hammond zvládnul bezpečně ukočírovat. Ač se chvílemi zdálo, že dělá maximum pro pravý opak. Foto: BYD

Zdroj: Drive Tribe@Youtube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.