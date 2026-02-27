Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari
Petr ProkopecNení to překlep, tohle auto skutečně disponuje dokonce víc než třemi tisíci koňmi, navíc je hodně těžké. Těžko si vybrat „lepší” auto k dráždění štěstěny při 20letém výročí nehody, která vás málem připravila o život, že?
Home > Rubriky a sekce > Bleskovky > Článek
Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari
před 3 hodinami | Petr Prokopec
Není to překlep, tohle auto skutečně disponuje dokonce víc než třemi tisíci koňmi, navíc je hodně těžké. Těžko si vybrat „lepší” auto k dráždění štěstěny při 20letém výročí nehody, která vás málem připravila o život, že?
Richard Hammond je „bourák“, v dobrém i tom méně lichotivém slova smyslu. Během své kariéry řídil bezpočet aut, mnohá z nich ale také naboural. Kolik takových bylo, možná není ani o on sám, hned dva incidenty se mu ovšem do hlavy zapsaly nesmazatelně. Na první došlo 20. září 2006, kdy Hammond při natáčení Top Gearu usedl do speciálu Vampire s tryskovým pohonem, který je teoreticky schopen dosáhnout rychlosti 595 km/h. Tak vysoko se ovšem nedostal, dragsteru totiž při 463 km/h praskla pneumatika, Hammond ošklivě havaroval a nehodě strávil dva týdny v umělém spánku.
Na druhý incident došlo 10. června 2017 a byl u toho Rimac Concept One, se kterým Hammond havaroval ve Švýcarsku během závodu do vrchu. Elektrický supersport se tehdy skutálel ze 110metrové stráně a začal hořet, britský moderátor tak znovu přežil svou smrt. A jak sám dodává, nijak se z toho nepoučil. Či možná ano, ale trochu podivným způsobem. Rozhodl se totiž, že dvacetileté výročí první nehody oslaví s pomocí elektromobilu dvakrát výkonnějšího, než byl ten u skoro dekádu starého druhého incidentu. Co by se tak asi mohlo pokazit, že?
Naneštěstí nic, natáčení pro projekt Drive Tribe, jehož trosek se Hammond ujmul po letech jeho rozvoje se svými kolegy, totiž přežil jak řidič, tak i BYD Yangwang U9 Ultra. Tedy čínský rekordman a vyzyvatel nejlepších Ferrari, který se pyšní čtyřmi elektromotory, z nichž každý produkuje 755 koní. To je samo o sobě velmi slušné stádo, v tomto případě je ale třeba ho zečtyřnásobit. Jakkoli tedy vůz váží 2,5 tuny, Hammond trefně podotýká, že každou tunu má na povel více než tisíc kobyl, neboť soustava celkově nabízí opravdu šílených 3 018 koní. Tedy nejvyšší výkon, jaký se v produkčním voze objevil.
Kromě pohonného ústrojí pak Hammond vyzdvihuje aktivní podvozek DiSus-X, který mimo jiné dokáže přeskakovat silniční retardéry. Vzhledem k jízdě po okruhu ale na něco takového nedojde, místo toho si Hammond užívá jeho přísavný efekt, redukci náklonů karoserie a ve finále i poněkud futuristický zvuk elektrického supersportu. Protože ale měl možnost U9 Ultra otestovat jako první západní novinář na světě, těžko říci, zda si při svém devítiminutovém chválozpěvu nechtěl Čínu rozhněvat. Svou klíčovou misi ale splnil, přežil jak on, tak auto.
Yangwang U9 Ultra dostal do vínku 3 018 koní, které nakonec Hammond zvládnul bezpečně ukočírovat. Ač se chvílemi zdálo, že dělá maximum pro pravý opak. Foto: BYD
Zdroj: Drive Tribe@Youtube
Bleskovky
- Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari
před 3 hodinami
- Ferrari Purosangue vlétlo i se svým V12 na motorovou brzdu a předvedlo takové představení, že mu odpustíte, že jde o SUV
včera
- „Bugatti pro chudé” si namazalo na chleba všechny a všechno na dalším okruhu, pomalejší je i McLaren za 20 milionů
včera
Nejčtenější články
- Baterie elektromobilů se měly zlepšovat, studie ale ukázala, že degradují rychleji než dřív. Je to další budoucnost, která nenastala
29.1.2026
- Euro 7 připravuje motory o výkon, ty od BMW přišly až o 41 koní. Snaha to zakrýt nebude fungovat
29.1.2026
- Aktivity Audi na jeho vůbec největším trhu se rozkládají nevídaným způsobem. Řada dealerů zavírá, slevy dosahují až 50 procent
29.1.2026
- Jaguar už žádná vlastní auta nenabízí, a tak má v opuštěných britských továrnách vyrábět vozy čínských značek
29.1.2026
- U Mansory se asi lekli toho, že pro jednou udělali něco normálního, a tak si hned spravili chuť novým „humáčem”
29.1.2026
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva