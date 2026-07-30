Richarda Hammonda dvakrát po sobě změřili při překročení rychlosti v jeho Porsche a Bentley, u soudu musel s pravdou ven. A kdo to s ním jede?
Petr ProkopecZe vzdálenosti až přes 600 metrů Hammonda změřili, když vlastně jen nepatrně popustil uzdu svým exkluzivním autům. A nevyšlo ho to levně, letos za to zaplatil 7 body a 50 tisíci korunami.
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Richarda Hammonda dvakrát po sobě změřili při překročení rychlosti v jeho Porsche a Bentley, u soudu musel s pravdou ven. A kdo to s ním jede?
30.7.2026 | Petr Prokopec
Ze vzdálenosti až přes 600 metrů Hammonda změřili, když vlastně jen nepatrně popustil uzdu svým exkluzivním autům. A nevyšlo ho to levně, letos za to zaplatil 7 body a 50 tisíci korunami.
Rychlostní limity na silnicích a jejich vymáhání je docela tragikomická věc. Ač jsou dnes prezentovány pomalu jako spása lidstva, na většině míst nebyly zavedeny s myšlenkou na bezpečnost. Vznikly obvykle jako reakce na jeden z ropných šoků ve snaze ušetřit chybějící paliva. Česká a slovenská historie je v tomto ostatně velmi výmluvná, tady byly dokonce dříve zavedené limity postupně zrušeny úplně všude (dokonce i v noci ve městech) jako bezpečnosti neprospívající a jejich zavedení jí ani trochu nepomohlo. A to byly tehdy automobily spíš ony pověstné pojízdné rakve. Dnes jsou to ve srovnání s nimi pomalu nerozbitné tanky, rychlostní limity jsou ale pořád stejné či nepatrně odlišné. A mají být jedinou cestou k bezpečným silnicím? Tady něco nesedí.
Tolik obvyklý postesk. Nikoho tím nevyzýváme k překračování nastavených limitů, jen se snažíme o vykreslení trochu komplexnějšího obrázku, než který je nám častokrát hlavně politiky a policií manipulativně předkládán. Rychlost sama o sobě není hrozbou, jak ostatně pořád dokazují i německé dálnice. Zkušený řidič jedoucí rychle a odpovědně právě tam představuje zcela zanedbatelné riziko. Richarda Hammonda by za takového jistě šlo považovat, britská policie to ale vidí jinak.
Ta jej na sklonku loňského roku hned dvakrát krátce po sobě změřila z velké vzdálenosti zjevně laserovým měřičem, jak překročil povolené tempo, navíc pokaždé s jiným vozem. Nejprve populární novinář jel 2. prosince s Porsche Taycan Cross Turismo po dálnici A40 rychlostí 109 km/h, ačkoliv šlo o zónu omezenou na 80 km/h. O dvacet dnů později se pak s Bentley Continental GT rozjel na 132 km/h, byť je na Rudhall Overbridge povoleno jen 113 km/h. Na dálnicích jsou to nevelká překročení, britská pravidla ale opět vnímají situaci jinak.
Případ se dostal až k soudu, kde policie uváděla, že byl problém Hammonda kontaktovat, neboť nijak nereagoval na obsílky, které mu byly zaslány na hrad v Heredfordshire a nepříliš vzdálenou farmu. Nakonec mu tak dokumentace byla předána až v jeho domově ve Walesu, kde má registrovanou i svou sbírku víc než 30 aut, ta dvě patří mezi ně. Podle vyšetřovatelů prý Hammond nechtěl prozradit, kdo seděl za volantem, podle jeho obhájce se však moderátor k oběma přestupkům ihned přiznal dopisem zaslaným úřadům.
Ať už byla realita jakákoli, faktem zůstává, že k překročení rychlosti se u soudu přiznal a byl v obou případech uznán vinným, ostatně jej usvědčují i pořízené fotky. V Porsche mimochodem jede se spolujezdcem (anebo spolujezdkyní?), o které se lidé přou, kdo to je. Jde o Jamese Maye v jeho současné podobě? Ani to nelze úplně vyloučit. Buď jak buď, Hammond byl potrestán dosti tvrdě - strženo mu bylo 7 bodů z jeho řidičského konta (maximálně můžete v Británii přijít o 12 během tří let). Na pokutách a poplatcích pak zaplatil 1 771 liber neboli 50 tisíc Kč. To je vážně dost za dvě taková dálniční překročení.
Za volantem všemožných aut, i těch nejrychlejších na světě, se Hammond pohybuje již bezmála třicet let. I když tedy loni překročil zákon hned dvakrát krátce po sobě ve svých dvou autech, zrovna v jeho případě se o velkém ohrožení kohokoli mluvit nedá. Přesto přišly tvrdé postihy. Foto: West Mercia Police, CC0 Public Domain
Zdroj: Worcester News
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