Řidič 700koňového Audi si v 285 km/h omylem pustil stěrače, nejlépe tak ukázal výjimečnost německých aut před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Zdánlivě banální situace je ve skutečnosti velkým vyznamenáním všem, kteří pracovali na vývoji tohoto auta. A u německých vozů nejde vlastně o nic výjimečného, totéž zvládá všechno od VW Golf po Porsche 911.

Jeden z kolegů z redakce říká, že už by si nekoupil nic jiného než německé auto. Není to žádný „rasismus”, ale jen životní zkušenost - zpočátku měl v oblibě hlavně japonská auta, později ale zjistil, že nikdo není ve vývoji tak důslední jako Němci. Přeberte si tento pohled po svém, s oblibou ale říká jednu věc: „Chcete poznat, s jakou péčí automobilka vyvíjela to či ono auto? Pak ho vezměte, rozjeďte se s ním na rychlost blížící se dosažitelnému maximum a pusťte stěrače.”

Zní to banálně, ale je to opravdu výmluvné, od jisté doby tato slova sám rád používám. Jakkoli se zdá, že stěrače jsou sice důležitým, ale ve výsledku technicky okrajovým, dávno vyladěným a dobře fungujícím prvkem, není tomu tak. Spousta aut má ve výsledku s jejich fungováním problém, jakmile se s nimi rozjedete na více než 200 km/h. Některé „jen” přestanou stírat, protože vzduch začne proudit pod nimi, jiné u toho začnou dělat podivné zvuky a poskakovat, jiné začnou mít problém se vracet zpět a další dokonce vyletí do vzpřímené polohy a dolů se nevrací vůbec nebo jen rychlostí kráčejícího bagru. Prostě na to nemají dostatečně silný motor, vhodně řešené zpřevodování, aerodynamické ztvárnění, cokoli z toho. A proč? Protože za celé roky vývoje se nenašel nikdo, kdo by je v takové situaci vyzkoušel. Anebo se našel, problém byl identifikován, ale někdo z vedení nad tím mávnul rukou. Však kdo by jezdil 250 km/h v dešti, že?

Pravda, je to raritní, ale stát se to může, za menšího deště můžete jet po německém Autobahnu klidně 300 km/h a stěrače potřebujete pořád. Ve většině aut nemáte šanci, nepoznal jsem ale německý vůz, který by s tím měl problém. I hloupému Golfu TDI fungují stěrače ve 230 km/h, které umí vytáhnout, BMW M3 s nimi nemá problém ve 280 km/h a Porsche 911 stírá i za hranicí 320 km/h tak, jak to Citroën nezvládne ani ve 160 km/h - při vší úctě. Co takové Audi RS6?

Podívejte se na video níže. Vypadá to, že obvyklí exekutoři testů dálničních maximálek z AutoTopNL nechali u RS6 minulé generace ve výjimečné Nogaro Edition zapnutý cyklovač stěračů a byť bylo sucho, senzor zaznamenal rozmázlý hmyz nebo něco takového. Řidič si tak stěrače omylem pustil ve chvíli, kdy 700koňový bestiální kombík ukazoval na tachometru 285 km/h a... nic. Prostě nic zvláštního, i na suchém skle stěrače potichu vyjely nahoru a zase sjely dolů, jako by se nic mimořádného nedělo.

Inu, Němci. Jen oni budou při vývoji dbát na to, abyste si při 285 km/h mohli v pohodě stírat. Naprostá většina lidí to nikdy ani zdaleka nevyužije, ale oni to přesto udělají, i když musí stát spoustu peněz docílit precizního fungování celého mechanismu i za tak extrémních podmínek. Z podstaty je třeba to obdivovat, je to výjimečné. Podívejte se na to sami níže v čase asi 0:55.

Audi RS6 Avant generace C7 v provedení Nogaro Edition je 700koňovou bestií hodnou obdivu tak či onak. Dnes tu ale jsme kvůli jeho stěračům, vážně... Foto: Audi

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

