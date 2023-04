Řidič 740koňového Audi RS6 totálně nezvládl závod ve sprintu, málem to odnesl fotograf před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Říkáte si, co se dá pokazit v závodě ve sprintu v silničním kombíku s pohonem všech kol? To byste se divili... Řidič opakovaně ukázal, že si s autem moc nerozumí, až se s ním vydal na špatnou stranu.

Sprinterská klání považují mnozí automobiloví fajnšmekři za závody slaboduchých. Zatímco na okruhu musíte vůz ovládnout v celé šíři jeho schopností, a tedy co nejlépe zvládat akceleraci, deceleraci, průjezdy zatáčkami nebo předjížděcí manévry, ve sprintu prostě stačí šlápnout na plyn a jet rovně. V praxi ani to nemusí být snadné, krotit zejména neposedná sprinterská monstra je kumšt svého druhu, ale takové Audi RS6?

I v úpravě na 740 koní od firmy ABT je to uživatelsky velmi přívětivé auto, které stačí přepnout do patřičného módu, současným zmáčknutím plynu a brzdy aktivovat systém launch control a ohlídat ideální moment startu. O vše ostatní se stará vůz sám. Jak ale uvidíte na videu níže, i na tomto relativně triviálním postupu lze leccos pokazit.

Ukázal to řidič právě ABT RS6-R, jak si upravený kombík říká, který v kláních s různými auty opakovaně nedokázal vyrazit tím správným způsobem ve správný moment a musel být poněkud umravňován člověk, který sprinty řídil. V jednom z těch posledních se musel vrátit zpět na startovní linii po „ulitém” odpichu a právě tehdy to přišlo. Před dalším rozjezdem nechal zařazenou zpátečku a místo vpřed do závodu vyrazil směrem vzad.

Že jej nevyhrál, je nabíledni, problém byl ale v tom, že za ním stál fotograf. Do toho narazil, ale naštěstí se nezdá, že by utrpěl jakkoli větší újmu. Přesto si jistě navždy spolu s řidičem bude pamatovat, že na R se do sprintu opravdu nestartuje... Podívejte se na to sami, je to selhání, které se jen tak nevídá.

Zdroj: Varryx@Youtube

Petr Miler

