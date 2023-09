Řidič autobusu v provozu smetl vzácné Bugatti, škoda půjde do desítek milionů korun před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Pokud máte pocit, že jste zažili špatný den v práci, věřte, že může být ještě podstatně hůř. Nehody na silnici se stávají, chce to ale pořádný pech, když si ze všech aut okolo „vyberete” Bugatti vzniklé ve 20 kusech pro celý svět.

Dopravní nehody se stávají a stávat budou, je to něco, co může přihodit komukoli z nás. Nevěřte nikomu, kdo říká, že on nikdy nenabourá - znám spoustu excelentních řidičů s hromadou inteligence, kteří nikdy nic nepodcení, a přesto se jim stalo, že se věci semlely tak, že udělali chybu a neštěstí bylo na světě. A z hlediska následků takového - řečeno možná až příliš krutě - selhání někdy skutečně jde jen o štěstí.

I když vina za tu či onu situaci může padnout de iure 100% na vás, může být dílem okolností, že se nehoda vůbec stane. Když zkřížíte cestu excelentnímu řidiči, snadno se stane, že situaci vyřeší za vás a za pár minut na to všichni zapomenou. Stejně tak ale může dojít k tomu, že vám do cesty přijde pilot, který vyjíždí dvakrát do roka a vaše relativně drobná chyba skončí těžkou nehodou. A jak třeba ovlivníte, s kterým vozem se zrovna srazíte? I to je podstatné, neboť když trefíte někoho v aerovce 30, může klidně zemřít a vy dostanete v nejlepším případě podmínku, o finančních aspektech ani nemluvě. Ale co když na stejném místě ve stejný čas pojede někdo v moderním autě, ve kterém si posádka leda odře ramena o bezpečnostní pás?

Je to někdy skutečně krutá hra osudu, o čemž by mohl vyprávět dubajský řidič autobusu, který tento týden v provozu naboural do Bugatti Chiron Super Sport. Tohle auto vzniklo jen ve 20 kusech pro celý svět, z nichž - hádáme - asi tak 18 sotvakdy opustí garáže svých majitelů. Šance, že nějaké vůbec uvidíte, se tedy limitně blíží nule. A pravděpodobnost, že nějaké nabouráte, je snad menší než výhra eurojackpotu. Nicméně tento řidič to skutečně „vyhrál”.

Podrobností týkajících se okolností celého incidentu známe minimum, k nehodě ale mělo dojít vinou řidiče autobusu, který nedal Bugatti přednost. Pozitivní je, že Chiron něco vydrží, takže se nikomu nic vážného nestalo. Samo auto ale schytalo dost těžkou ránu, jejíž oprava nebude stát méně než desítky milionů korun ani omylem. Doufejme, že v Dubaji mají podobně velkorysé povinné pojištění odpovědnosti jako u nás, popř. řidič takové měl. Jinak bude muset až do smrti přemýšlet nad tím, proč se musel ten osudný den srazit zrovna s takovým autem... Podívejte se na následky sami níže.

Bugatti Chiron z nehody vyobrazené níže není až tak specifické jako provedení Vague de Lumiere, vzácné je ale stejně. A jeho oprava vyjde jistě sakramentsky draho. Ilustrační foto: Bugatti

Zdroj: Al_Man9oori@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.