Řidič BMW zcela ztratil kontrolu nad autem na sněhu, neuvěřitelná reakce jiného ho ale zachránila

/ Foto: BMW

Když se vám něco takového stane v zasněžené zatáčce uprostřed města, obvykle to znamená konečnou. Pokud ovšem v protisměru nejede dobrý samaritán.

O úskalích ježdění autem v zimě vám letos asi nemusíme vyprávět, přes obecně slabší provoz je většina z nás poznává na vlastní kůži. Ve stručnosti řečeno je zimní provoz plný překvapení, které je přes veškeré zkušenosti někdy těžké domyslet. A sám jsem tuto středu jedno zažil.

Došlo náhle k oteplení, ještě před ním ale foukal docela silný vítr, který si s prašným sněhem pohrával jako nic. Když jsem pak vyjel už během dopoledne za docela teplého, slunného dne, byly silnice víceméně suché a i sníh mimo ně rozbředlý, takže na cestě by jej nečekal snad nikdo. Proto zřejmě zůstali doma i silničáři, za jedním horizontem se ale přece jen nacházela spousta navátého, rozježděného sněhu, ve kterém se auto stávalo prakticky neovladatelným. Jindy bych ho tam čekal, ale za takového počasí? Hodiny poté, co už ho tam nic nemohlo navát? Nepříjemné překvapení. Sám jsem vyvázl, místo označil ve Waze a dostal za to později spoustu díků. Někteří ale neměli štěstí, informaci nedostali včas a dva řidiči se na tomto později srazili kvůli tomu, že jej hluboký sníh stáhl do protisměru.

Podobné překvapení zažil ruský řidič první generace BMW X6 v jednom z tamních měst poté, co odbočil z jedné městské ulice do druhé, bohužel pro něj svažité. Těžko říci, co se mohlo stát, rychlost se nezdá být nesmyslná, použití letních pneu je v Rusku vyloučené, to by dotyčný nedojel nikdy nikam a silnice se zdá být „jen” zasněžená. Že by led pod sněhem? Je to možné, každopádně ale došlo k tomu, že autu se v mírné zatáčce utrhla záď a vůz zcela nekontrolovatelně zamířil bokem dolů z kopce.

To všechno víme díky kameře umístěné ve voze, ale nikoli šoféra BMW. K místu se z opačné strany blížil jiný řidič, podle výšky také nějakého SUV, který by se za normálních okolností stal účastníkem jistě nepříjemné nehody. Dotyčný byl ale velice bystrý a i když měl na rozhodnutí pár zlomků sekundy, zjistil, že za ním nic nejede, zařadil zpátečku a těsně před z kopce řítícím se BMW začal couvat. Jeho šofér ještě v tom všem zmaru stačil omluvit a byť trvalo opravdu hodně dlouho, než vůz zastavil, nakonec vše dobře dopadl. Podívejte se na to sami a jezděte prosím v zimě obzvlášť opatrně. Nečekané na vás může čekat skoro kdekoli.

BMW X6 s pohonem xDrive umí být na sněhu velmi dobrým sluhou, kvůli své vysoké hmotnosti se ale může stát také docela zlým pánem, jak nejlépe ukazuje video níže. Ilustrační foto: BMW

ViralHog@Youtube

