Řidič dostal postupně 78 pokut a přesto se nepolepšil, teď jde na 3 roky za mříže

/ Foto: Jaguar

Některým stačí poučit se z chyb jiných, další se zvládají poučit z chyb vlastních a někteří se nezvládají poučit vůbec. 34letý belgický řidič je zjevně ten třetí případ.

Technicky vzato nemáme nic proti pokutám a obdobným trestům za určité chování na silnici - je to mírnější postih, jakési varování, že to či ono jednání je nepřijatelné a příští může být potrestáno přísněji. Problém je spíše v tom, za co jsou pokuty obvykle rozdávány - z dobře míněného motivujícího trestu se stává stále častěji jen prostředek k vybírání peněz. A zejména měření rychlosti je ve spoustě zemí často prováděno tak, aby výsledkem bylo spíše co nejvíce udělených pokut než co největší minimalizace rizika či potrestání opravdu nebezpečných řidičů.

To ale pochopitelně neznamená, že pokuty dostávají jen ti, co si je „nezaslouží”. Důkazem za všechny budiž jeden blíže neupřesněný, 34letý belgický řidič, kterého policie opakovaně pokutovala nejen za rychlost, ale i bezohledné chování na silnici či jízdu pod vlivem alkoholu. Mnoho si z toho ale nedělal, a tak postupem času tímto způsobem nasbíral 78 pokut, které navíc neplatil.

Policii pak došla trpělivost a muži „obstarala” sedmiletý zákaz řízení s příkazem zaplatit celkem 45 000 euro (asi 1,17 milionu Kč) na neuhrazených postizích. Ale - uhádli jste - dotyčného nezastavilo ani to. Loni tak byl znovu přistižen, jak řídí i přes zmíněný zákaz řízení. Jeho případ tak skončil před soudem, který se s ním příliš nemazal - uložil mu tříletý nepodmíněný trest odnětí svobody a dalších 8 000 euro (cca 209 tisíc Kč) pokuty. A k tomu doživotní zákaz řízení.

S některými lidmi zkrátka není domluva, je ale otázkou, zda o tomto člověku slyšíme naposledy. V Belgii uložení trestu vězení do tří let zřídkakdy znamená faktický nástup do vězení, neboť prostoru je málo a menší tresty si lidé obvykle odslouží doma, navíc ve zkráceném režimu. A též původně doživotních tresty bývají později kráceny. Možná tedy přijde i trest číslo 79 - ostatně i s „obojkem” na noze půjde řídit a nedělejme si iluze, že někdo, koho nezastavilo všechno možné od pokut za víc jak milion až po zákaz řízení, automaticky odradí domácí vězení.

Nevíme, jaký vůz dotyčný řídil, takový Jaguar S-Type R to ale klidně být mohl... Ilustrační foto: Jaguar

Zdroje: Nieuwsblad, Belgische Politie

