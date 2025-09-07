Řidič elektromobilu dostal pokutu za příliš hlučný výfuk, i to je v roce 2025 možné. Policista o tom odmítal diskutovat
včera | Petr Prokopec
Pokud jste měli pocit, že ježdění elektrickým autem vás zbaví aspoň rizika v podobě toho, že si vás někdo bude dobírat za příliš hlučný projev vozu za jízdy nebo na místě, mýlili jste se. Některé staré psy novým kouskům opravdu nenaučíte.
Policistům spousta lidí nemůže přijít na jméno. A je třeba uznat, že v mnoha případech tak činí oprávněně po opakovaných negativních zkušenostech. Však není neobvyklé, když si na vás nějaký strážce zákona začne vymýšlet domnělá pochybení, která není schopen prokázat. A pokud se jim jen věcně bráníte, začne hledat problémy jinde. S úkoly policie takové chování pochopitelně nemá nic společného a člověk se v tu chvíli musí ptát, co za traumata si daný policista léčí, když musí někomu takto ukazovat, kdo je tady pán.
Není to jen případ České republiky, také ve Spojených státech nyní došlo na případ, který policii nestaví do dobrého světla. Mike z Distressed Media byl totiž zastaven příslušníkem minnesotské státní policie, který mu udělil pokutu za to, že má „příliš hlučný výfuk“ a „narušuje veřejný pořádek“. To je skutečně úsměvné, neboť Mike v ten moment řídil Dodge Charger EV. Tedy elektromobil, který sice má náhražku výfuku zvanou Fratzonic, ovšem to není výfuk. A hlučný tenhle orchestr opravdu není, jen stěží tak může někoho obtěžovat.
Policejní aktivista ale řidiči oznámil, že podobných přestupků se v minulosti už párkrát dopustil, a proto s ním nebude o čemkoli diskutovat. Mike pak sice na záznamu přiznává, že dřív k něčemu takovému došlo, ovšem ve spalovacích vozech. Policista si ale stále jede svou, přičemž řidiče ještě pokutoval za chybějící přední registrační značku. Ta je v Minnesotě vyžadována stejně jako u nás, existuje však řada výjimek vztahujících se třeba na sběratelské vozy či dealerská auta, stejně tak není povinné dávat přední značky na vozy, jejichž instalaci přední nárazník výrobce něčemu takovému neuzpůsobil.
Skutečně tu tedy nemáme nic jiného než hledání problémů za každou cenu. A policista si nejspíš sám brzy uvědomil, že překročil hranici a problémy by si způsobil v prvé řadě sám. Dokládá to skutečnost, že na tento incident došlo už 6. června, ani jeden z přestupků ale dodnes nebyl oficiálně zaznamenán v systémech policie. A tak si Mike ani nemohl domluvit jednání u soudu, kde by se mohl bránit.
Je sice pravdou, že elektrický Charger má systém Fratzonic simulující zvuk skutečného výfuku, ten by však za hlučný nikdo rozumný nepovažoval. Minimálně jeden policista byl ovšem jiného názoru. Foto: Dodge
