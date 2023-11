Řidič Hyundai se na silnici čelně srazil s letadlem, chvíli si musel myslet, že se mu vše jen zdá před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: LX7, tiskové materiály

Nehody mezi letadly a auty už jsme viděli, obvykle se ale odehrály na letištích, kde to lze ještě chápat. Všude jinde by mělo jít o dopravní prostředky pohybující se v poněkud odlišných letových výškách, tady se ale potkaly na stejné úrovni.

Nevíme, jestli něco podobného napadlo aspoň hollywoodské scénáristy, ale možná to dosud bylo moc i na ně. Teď se při přípravě dalšího filmu mohou nechat inspirovat událostí, která se skutečně odehrála v texaském městě McKinney. Poblíž tamního letiště Aero Country (některá média nesprávně uvádí Aero County, ale je to skutečně Country) se totiž menší vrtulové letadlo střetlo s projíždějícím Hyundai Sonata.

Pokud se ptáte, jak se vše mohlo stát, odpověď je poměrně jednoduchá. Pilot podle svých slov využil služeb tohoto letiště poprvé a začal s dosedáním příliš pozdě. Ve výsledku tak přejel konec runwaye, s letadlem prolomil plot a vjel na přilehlou silnici tak nešťastně, že se během pár desetin sekundy připletl přímo do dráhy zmíněného vozu. Došlo tak k čelnímu střetu a docela by nás zajímalo, zda tuto nehodu úřady evidují jako dopravní, leteckou nebo obojí.

O události si můžeme dovolit žertovat, neboť navzdory přímému střetu dvou dopravních prostředků, které na kolizi jednoho s druhým absolutně nejsou stavěné, nebyl při nehodě nikdo vážněji zraněn. Vše se naštěstí odehrálo v relativně nízké rychlosti jak letadla, tak auta, a tak se můžeme nad celé událostí jen pousmát. Jakkoli příjemná jistě nebyla pro nikoho.

Letadlem, které se Hyundai připletlo do cesty, byl model u nás nepříliš známé značky LX7 zvaný TurboProp. A řidič si jistě chvíli musel myslet, že se ráno neprobudil a tohle všechno je jen sen. Však si představte, že jedete do práce a najednou vám do cesty vjede letadlo... Skoro neuvěřitelné, ale stalo se to, jak vám přiblíží i video níže.

To poslední, co za volantem Hyundai Sonata na veřejné silnici čekáte, je... Foto: Hyundai



...srážka s vrtulovým letadlem. Ale i to se zjevně může stát. Foto: LX7, tiskové materiály

Zdroje: WFAA, WSAZ

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.