Řidič jednoho z nejrychlejších Mercedesů ujel 41 policejním autům i helikoptéře rychlostmi až 300 km/h

V Kobře 11 by to jistě skončilo opačně, tady ale měla pro jednou navrch „temná strana síly”. Ani 41 policejních aut a služební vrtulník nestačily k tomu, aby zastavily čtyřdvéřový Mercedes-AMG GT 63S 4M+. Co jeho řidič přesně vyváděl, není jasné.

Kdo má rád rána v dopravních zácpách? To snad ani není řečnická otázka, jediná možná odpověď je „nikdo”. A platí tím spíše, čím hůře řešitelný takový stav je. Na okresce nebo ve městě si ještě můžete poradit, existují alternativní trasy, popřípadě se můžete otočit a zkusit úplně jinou cestu. Na dálnici to bývá horší - pokud „zkejsnete” v koloně daleko od jediného exitu, musíte se smířit s tím, že si v ní pobudete do té chvíle, než se dá do pohybu.

Tak by tedy jednala naprostá většina lidí, jeden Němec včera nad ránem na dálnici u Stuttgartu usoudil, že „Stau” u jedné z mnoha tamních „Baustelles” není nic pro něj. A tak se stále ve svém proudu dálnice otočil a vydal se jím v protisměru. Běžněji se takové věci přihodí omylem starším lidem, tento člověk ale nejspíše dobře věděl, co dělá. A pokud to nevěděl hned, muselo mu to dojít záhy.

Na auto v protisměru dálnice byla upozorněna policie, když se ale dotyčného pokusila zastavit, se zlou se potázala. Řidič se rozhodl na výzvy nereagovat a protože měl pod palcem Mercedes-AMG GT 63S 4Matic v jeho čtyřdvéřové verzi, tedy jeden z nejrychlejších Mercedesů vůbec, ukázal policii, zač je ve Stuttgartu perník. A nebo něco na ten způsob.

Po dálnici se tak - pořád v protisměru - proháněl rychlostmi až 300 km/h, což zní naprosto šíleně, případný střet s protijedoucím vozem by byl nepochybně fatální. Přesto to udělal, nenaboural a ani 41 (!) vyslaných policejních hlídek ho nedokázalo zastavit. Policisté tak povolali i služební vrtulník, ani ten ale Mercedesu nestačil. Řidiči se tak nakonec podařilo opustit dálnici na jednom z exitů, vůz odstavit na odlehlém místě a opustit jej po svých. Dopaden nebyl, policie ale po šoférovi pátrá. A pak že Kobra 11 přehání...

Mercedes-AMG GT 63S 4Matic 4-Door je extrémně rychlý stroj. 41 policejních aut a 1 vrtulník se o tom přesvědčily na vlastní kůži, jeho řidič jim ujel i v protisměru dálnice.

