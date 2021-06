Řidič jednoho z největších náklaďáků světa přehlédl osobák, moc z něj nezbylo před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BelAZ

Nehoda je to o to pikantnější, že posádka osobního auta přijela řidiči náklaďáku na pomoc a v momentě nehody byla uvnitř vozu. Díky bohu, že většina dotyčných stihla na poslední chvíli prchnout.

Vskutku kuriózní nehoda se odehrála včera v Kazachstánu poblíž Karagandy. Neříci vám, že jde o reálný svět, měli byste možná pocit, že se díváte na nějakou scenérii z pískoviště, kde půlmetrový náklaďák převálcoval řadu „angličáků“ v měříku 1:43. On to ale je reálný svět. A stačilo málo, abychom nehodu místo kuriózní mohli popisovat jako tragickou.

Co se stalo? V hlavní roli je obří náklaďák běloruského BelAZu, který zdroj blíže neidentifikuje, podle nás to ale musí být typ 75306. Tedy ne úplně největší stroj značky zaměřené na důlní monstra a jim podobné speciality, drobek to ale skutečně není. Prázdný váží přes 156 tun, naložený až přes 376 tun, jeho kola mají průměr 57 palců a s výkonem 1 715 kW a točivým momentem 9 053 Nm se rozjede na 43 km/h. Představte si auto vážící stovky tun rozjeté před vaším sotva 1,5tunovým osobákem, to působí hrozivě.

Vlastně si to ani nemusíte představovat, neboť záběry níže ukazují přesně takovou situaci i z nitra staršího Suzuki Grand Vitara. Jeho posádka přijela pomoci právě tomuto autu opravit klimatizaci a uspěla. Když ale chtěla místo znovu opustit, řidič BelAZu se proti ní „z vděčnosti” rozjel a auto doslova přejel.

Pochopitelně to nebyl úmysl, šofér Vitaru přehlédl v domnění, že pomocníci už odjeli. Tři lidé ale zrovna do auta nasedli a můžeme hovořit o zázraku, že oba z předních částí vozu stačili na poslední chvíli vyskočit. Třetí zůstal vzadu ve voze, k jeho zásadnímu poškození ale nedošlo, neboť pilot obřího náklaďáku po prvním kontaktu naštěstí přestal akcelerovat. A tak dotyčný nehodu též přežil bez úhony.

Totéž nelze říci o samotném Suzuki, které je jednoznačně na odpis. Rádi bychom vám z této nehody zprostředkovali nějaké ponaučení, ale pro běžný provoz a v běžných autech jej moc není. Tedy možná ano - raději se dívejte, zda kolem vašeho auta nějaké dítě třeba nenechalo svůj angličák, mohlo by to s ním skončit podobně. O život tu asi nepůjde, ale i ten dětský pláč by vás mohl mrzet.

Zdroj: Secret Autochannel@Youtube

Petr Prokopec