Řidič jedoucí na červenou rozhodil kamion, ten pak napříč silnicí metl vše, co stálo v cestě

Je to jedna z těch situací, kterou na silnici určitě nechcete zažít. Jedete si poklidně ve svém pruhu a proti vám se najednou napříč silnicí řítí neovladatelný kamion. Tentokrát naštěstí všechno dopadlo docela dobře.

Někteří lidé rádi říkají, že s autem nemohou nabourat, neboť jezdí tak anebo onak. Praxe je ale naneštěstí obvykle vyvede z omylu. Jsou zkrátka situace, do kterých se dostanete zcela nevinně a které obvykle není možné vyřešit, ať už jedete jakkoli. Ta z přiloženého videa patří mezi ně.

Vše začíná nevinně, když řidič auta s kamerou, očividně vyššího pick-upu či SUV, vjede na hlavní silnici. Po té pokračuje velmi umírněným tempem, když se v protisměru zjeví těžký tahač s návěsem. Na tom by nebylo nic až tak mimořádného, kdyby jej o pár desetin sekundy později z boku netrefil řidič osobního auta, který údajně jel křižovatkou na červenou.

Tohle vypadá hlavně jako prekérní situace pro posádku onoho osobáku, jenže tento náraz stačil k tomu, aby se kamion stal neovladatelným. Jeho návěs se vychýlil asi o 45 stupňů a přesně takto „zametal” silnici před sebou od kraje ke kraji. Právě tady jel „náš” řidič s kamerou, který v tu chvíli opravdu neměl mnoho na výběr.

Někteří říkají, že mohl šlápnout na plyn a zmizet ze silnice, ale akcelerovat v takové situaci zvládne málokdo a stejně by to nemusel stihnout. Rozhodl se tak brzdit, současně ale udělal tu chybu, že kamionu nastavit bok vozu. Bylo to jistě ve snaze zabránit srážce, je to ale jinak dost školácký omyl - příď auta zvládne pohltit i hodně velké rány, bok nemá skoro žádné deformační zóny a náraz do těchto míst vás může stát život i při relativně banální nehodě ve velmi bezpečném voze.

Zde naštěstí kamion zpomalil už natolik, že z toho žádný velký náraz nebyl a i když je auto po nárazu zboku a následném částečném převrácení údajně na odpis, zde byli všichni v pořádku. Více to podle informací od autora videa měl odnést „jen” spolujezdec ve voze, který jen na červenou, i ten ale má být mimo nebezpečí života. Jistě děsivý zážitek, současně ale jasné upozornění, že na silnici musíte vždy čekat i zcela nečekané.

Zdroj: K DK@Youtube

Petr Miler