Řidič lidového superSUV dosáhl v běžném provozu skoro jeho maximální rychlosti, jel 277 km/h. Policie to neocenila
Petr ProkopecNeříkáme, že to je dobrý nápad, roztáhnout v provozu tohoto bumbrlíčka skoro na 300 km/h je ale skoro obdivuhodné. Jen policie asi není ten správný divák, bohužel pro řidiče byl v tomto případě tím jediným, kterého zaujal.
včera | Petr Prokopec
Dodge Durango je vážně pozoruhodným vozem. Od představení jeho třetí generace totiž uteklo už 15 let, přesto však loni prodejně zabodoval víc než kdy předtím. Stačilo jediné, zvrátit rozhodnutí bývalého šéfa koncernu Stellantis, který se chtěl obrátit zády k osmiválcům. Místo toho bylo Durango po nějakou dobu k dispozici jen s motory V8, které lidem evidentně chyběly. A spousta dalších alternativ v mezičase zmizela z prodeje.
Osmiválců dnes tohle auto nabízí několik, přičemž vrcholné Durango SRT Hellcat disponuje přeplňovanou 6,2litrovou jednotkou HEMI V8, která má na kontě 720 koní výkonu a 875 Nm točivého momentu. To jsou hodnoty z říše supersportů, pročež není až tak překvapivé, že i sedmimístné 2,5tunové SUV dostalo do vínku ohromující dynamiku. Na stovku totiž dokáže zrychlit za 3,5 sekundy, zatímco čtvrtmíli zdolá za 11,5 sekundy. A pokud má řidič dostatek kuráže a prostoru, může se rozjet až na 290 km/h.
S tím prostorem to bývá složité, úřad šerifa v Douglas Country v americké Georgii ale aktuálně potvrdil, že minimálně jeden majitel se se svým 720koňovým SUV této metě skutečně přiblížil. A to dokonce v provozu, třebaže se zdá, že nočním. Okolo radaru totiž prosvištěl rychlostí 277 km/h. Před takovým tempem přitom strážci zákona varují, neboť během jedné sekundy řidič překoná vzdálenost fotbalového hřiště. K incidentu navíc došlo před pondělním Dnem obětí války (tzv. Memorial Day), kdy policie vždy očekává větší množství aut na silnicích.
Další podrobnosti ale chybí, z dostupných fotografií se navíc zdá, že k překročení rychlosti došlo za hluboké noci, kdy silnice byly nejspíš liduprázdné. Tím nechceme jízdu dotyčného nějak adorovat, ale okolnosti jsou vždy důležité. Fakt, že Durango rychlost 277 km/h skutečně zvládá i za takových podmínek, už třeba adorovat je. Zvlášť vzhledem k jeho ceně - v Americe stojí jen 79 995 USD, tedy ani ne 1,7 milionu Kč. Je to skutečně lidové superSUV...
Vrcholné Durango používá ke svému pohonu 6,2litrový osmiválec, který na všechna čtyři kola posílá 720 koní. I když má tedy SUV na kontě 2,5tunovou hmotnost, má dosahovat nejvyšší rychlosti až 290 km/h. Foto: Dodge
A jak vidno, automobilka snad ani nepřehání, s autem se dá dosáhnout 277 km/h i v běžném provozu. Foto: Douglas County Sheriff's Office, CC0 Public Domain
Zdroj: Douglas County Sheriff's Office
